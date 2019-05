“Dan luz” pa´ controlar “autos chuecos”

Se les acaban “vagaciones” en un museo

En veremos “corrupción” en la Sedatu

Apuestan a educación de primer mundo

“Dan luz” pa´ controlar “autos chuecos”…Y quien está “dando luz” sobre lo que podrían ser una solución parcial y temporal para el problemón provocado por la circulación de miles y miles de “autos chuecos”, o ilegales, es el alcalde de Nogales, Jesús Pujol Irastorza, con la propuesta de crear una placa municipal con la que estarían “matando varios pájaros de una sola pedrada”. De ese pelo.

Pues con dicho emplacamiento, que según esto ya se aplica en otras fronteras como Agua Prieta, lo que se desconocía, en primer lugar se tendría un control de esos vehículos irregulares, lo que redundaría en que fueran más seguros; y en segundo permitiría captar recursos por ese concepto que se invertirían en el mejoramiento de la infraestructura urbana y la seguridad pública de la ciudad. ¿Cómo la ven?

Toda vez que con ese sistema de empadronamiento, mediante la entrega de esas láminas, a la par se les acabaría el negocio redondo a las organizaciones “Onachafa$”, por ser lo que hacen desde hace años, o séase, el venderles un tarjetón a los dueños de esos “carros chocolates”, con la promesa de brindarles protección, en caso de que llegaran a decomisárselos, tomándose facultades que no les corresponden.

Porque sí que tiene lógica la estrategia que estaría retomando el “Presimun” nogalense emanado de Morena, y que expusiera en el marco de la recientemente celebrada Segunda Mesa Técnica para la Estrategia Nacional Aduanera, entre cuyos temas se abordara el de la problemática generada por ese carrerío que circula en la ilegalidad, y de los cuales hoy en día ni siquiera hay una regulación. ¡Ñácas!

Y es que en lo que pudiera concretarse una nueva legalización, eso permitiría el tenerlos enlistados o laminados, y con un beneficio económico para las ciudades que apliquen esa media, aunado a que eso inhibiría y reduciría el que esos automotores continúen siendo utilizados para cometer actividades delictivas, a partir de la facilidad con que los abandonan, después de perpetrar a bordo de ellos fechorías.

Es por eso de la buena aceptación que ha tenido esa iniciativa, por como beneficiaría a todo mundo, ya que le abonaría a la seguridad en todos los sentidos, pues con esa emplacada hasta podrían adquirir seguros de daños a terceros, si se toma en cuenta que hoy por hoy cuando chocan les sale más barato dejar el carro “tirado” y “pelarse”, de ahí que ya estén analizando, o “dándole vuelta” a esa posibilidad.

Se les acaban “vagaciones” a los de museo…A los que finalmente se les acabaron las “vagaciones” disfrazadas de las que gozaron los últimos 8 años, es a los operadores del Museo Regional de Sonora, del que es director un tal Zenón Tiburcio Robles, porque ¡aunque usted no lo crea!, pero durante todo ese tiempo duraron unas obra de rehabilitación que burocráticamente eternizaron. ¡Zaz!

Ya que después de una rehabilitada, que sí que estuvo para Ripley, o como para el récord de Guinnes, es que al fin reabrieron ese vetusto inmueble, ubicado en la Antigua Penitenciaría, en las inmediaciones del Cerro de la Campana, y que depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el que no se sabe si todavía está de delegado, o desligado, el tachado de fantasmal de José Luis Perea González.

Si se parte de que en todos esos añales mantuvieron cerrada esa famosa cárcel de piedra, sólo para darles una “manita de gato” a algunas áreas, como la sala de exposición, a la que se les dotó de iluminación, mobiliario museográfico; además de restaurar los patios, pero con todo y eso es obvio que nadie les va a creer que hubiera sido para tanto, por haberse tardado un mundo de tiempo, o más allá de lo que es lógico.

Aunque lo que más sospechas causa, es que el mismo burócrata de Robles “apechugara” que por varias circunstancias tuvieron que interrumpir esos trabajos de restauración, pero sin especificar los motivos, aún y cuando con lo que ya rayara en el cinismo, es a la hora en que dijera que nunca dejaron de laborar, dizque ofreciendo talleres educativos a escuelas, y a veces montando exposiciones de arte. ¡Ajá!

Por lo que una vez que más se está volviendo a demostrar que no hay mal que dure más de ocho años, ni ciudadanos que los paguen con sus impuestos, por ya haberse abierto lo que queda de ese museito.

En veremos “corrupción” en la Sedatu…La que está de pronostico reservado, es la destapada de cloaca que acaba de hacer la de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Estado, la siempre polémica de Petra Santos, al ventilar que por estos lares han detectado cerca de mil títulos falsos de predios en diferentes municipios, en los que incluso han construido fraccionamientos.

En esos términos está la balconeada que Santos Ortiz se sacara de la manga, a 76 días de estar al frente de esa oficina federal, pero sin dar pelos y señas de quienes se han apropiado hasta de terrenos nacionales, por a la clásica salir con que en un mes podrían estar en condiciones de proporcionar los nombres de los que cometieron esos agandalles, por dizque en estos momentos trabajarse en cuestiones jurídicas. ¡Será!

Luego entonces lo importante será el conocer los detalles de los expedientes de los que habla la ni tan santa de la Santos, mismos que adelantara que se enviarán a la Ciudad de México, para que a nivel central procedan en consecuencia, o legalmente, interponiendo las respectivas denuncias contra los que se hicieran no de mulas como Pedro, sino de esos terrenitos y terrenotes, y de manera apócrifa. ¡Ups!

Eso porque a partir de lo sentenciado por la política de izquierda y originaria de San Luis Río Colorado, corresponderá al mero chicho de la Sedatu en el País, un tal Román Meyer Falcón, el promover las querellas correspondientes, y sin importar el nivel de los involucrados, sean ex presidentes municipales, ex gobernadores y demás ex vividores públicos, de demostrarse que avalaron esas tran$a…cciones.

No obstante y que conociendo lo estridente y protagónica que siempre ha sido la controvertida de la Petra, es que hay quienes han tomado con reservas los dichos y echadas que se carga, y más cuando ella misma se contradijera, al adelantar que si con escrituras en mano demuestran que adquirieron esas propiedades por la vía legal, entonces no serían demandados, lo que pinta para que pudiera ser pura alharaca. ¡Glúp!

Apuestan a educación de primer mundo…Quien vaya que le está apostado a la internacionalización de la formación académica, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, y para prueba está que recién lanzaran la convocatoria “Talento Sonora en el Mundo: Estudios de nivel Superior en China 2019”, que podrán consultar en el portal www.becasycredito.gob.mx. ¡Órale!

Al ser un plan para consolidar la preparación de los jóvenes sonorenses en un ámbito mundial, acorde a las necesidades profesionales del sector industrial, de ahí que la SEC, por medio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, del que es directora Yazmina Anaya, y China Campus Network, ofrecen becas y créditos para realizar estudios de Licenciatura y Maestría en ese País asiático.

Así que desde ya, y hasta venidero 31 del presente mes de mayo, estará abierto el periodo para recibir las solicitudes de los interesados, es por eso de la invitación que les están haciendo a los alumnos de bachillerato y universidades para que aprovechen esa oportunidad de desarrollo profesional, como parte del compromiso del Gobierno del Estado de impulsar la movilidad estudiantil. ¡Qué tal!

Con esa finalidad es que Elma Yazmina ventilara, que el Instituto otorgará a 20 estudiantes de la Entidad, igual número de estímulos educativos y créditos educativos para cursar durante un año el Programa Internacional de Fundamentos (PIF) en instituciones de educación Superior en esa región oriental, para que aprendan el idioma y las habilidades académicas, y ya después puedan recibir ese apoyo becario.

Pues una vez pasado ese filtro, en el que les ayudarían con el 50%, o la mitad de los gastos escolares, de hospedaje y demás, ya podrán acceder a las 10 becas para estudios de licenciatura, y 10 para maestría en universidades de esa Nación, que por el tiempo que duren los estudios les promoverá la China Campus Network, por lo que así está esa opción de superación, que para nada esta en chino, sino todo lo contrario.

Correo electrónico: [email protected]