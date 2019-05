Llegan a su clímax las Fiestas del Pitic

Llegan a su clímax las Fiestas del Pitic…Y la que sí que está fomentando una cultura de ingenio, creatividad y austeridad, al estar haciendo más con menos, es la alcaldesa Celida López, con lo que son las Fiestas del Pitic 2019, cuyo lema es “Celebremos quiénes somos”, ya que en esta ocasión habrá más diversión con menos inversión para festejar los 319 años de la fundación de Hermosillo.

En lo que es una festividad que alcanzó su clímax desde ayer “juebebes”, hasta culminar el próximo domingo, con lo que será el evento cumbre, como es la presentación del grupo cumbiero del momento, Los Ángeles Azules, por lo que así estarán cerrando con broche de oro, y con muy buen son, con todo y que oficialmente iniciara el pasado 18 de mayo, con las llamadas Rutas Culturales. De ese pelo.

O séase que son nueve días de fiesta, con expresiones artísticas y culturales que empezaron en algunos barrios y comunidades como Punta Chueca, Bahía de Kino, San Pedro y Miguel Alemán, pero que ahora llegarán a su máximo esplendor en el Centro Histórico con 16 escenarios, 10 foros alternos, así como 11 exposiciones, con mil 350 artistas locales, nacionales e internacionales. ¿Cómo la ven?

Ya que a pesar de que en la edición 17 de esa festividad apenas invirtieron alrededor de $10 millones de pesos, aún así “armaron” o conformaron una cartelera de primer nivel, para que el arte, las diferentes culturas y la alegría regresen a las calles de esta Capital, ya que estará representada por países como Cuba, España, Inglaterra y Estados Unidos, es decir, tendrán un toque plural y muy campechaneado.

Y tan esperan un éxito total en las Fiestas del Pitic, que inventara el ex alcalde panista, Pancho Búrquez, por allá en el 2003, que esta vez lo que será el concierto principal a cargo Los Ángeles Azules, lo cambiaron a lo que han llamado el Foro Rosales, frente a la Plaza Emiliana de Zubeldia, cuando antes se realizaba en la Plaza de la Bandera, eso para que haya más espacio para albergar a unas 20 mil personas.

A ese grado está esa modificación anunciada por la del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), Diana Reyes, para lo cual desde hoy viernes cerrarán el bulevar Rosales, entre Luis Encinas y Niños Héroes, para comenzar con la instalación del escenario, y durante el transcurso del concierto, que comenzará a las 22:00 horas, restringir el acceso vehicular por esa zona, lo que refleja que será en grande.

Ciertamente que como nunca hay un excelente ambiente alrededor de esa celebración, con la que se conmemora a la Ciudad del Sol, por como a López Cárdenas se le ha visto de involucrada, como a ninguno de sus antecesores, como lo exhibe que en la colonia El Mariachi se “aventara” una bailada con la orquesta de Rodolfo “Chino” Medina, además de que también tocara el pandero. De ese vuelo.

Es por eso que manejan que no han escatimado esfuerzos en todos los aspectos, como también en el preventivo, en cuanto a la seguridad y vialidad, para que la gente se traslade segura a los diferentes espectáculos, ya que habrá para todos los gustos, como el que hoy se presentará en el Parque La Ruina, con la Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, entre otras agrupaciones de renombre. ¡Órale!

Resurge tragedia de jornaleros agrícolas…Con todo y que la mañanera tragedia ocurrida ayer a las 6:24 horas en un crucero cercano al Poblado Miguel Alemán, con un saldo de 7 muertos y 23 lesionados, al chocar una Van que transportaba jornaleros y un picapón, al parecer se debió a una imprudencia vial, pero aún así eso revivirá el debate del como transportan a esos trabajadores del campo.

Toda vez que no solamente murió el chofer de la camioneta, Isidro Osorio Juárez, de 38 años de edad, sino también varios de esos empleados que trasladaba, al salir expulsados por el impacto de los vehículos, lo que deja entrever que no eran transportados en las mejores condiciones de seguridad, que es lo que habrán de determinar los peritajes que ya realizan, para verificar si los llevaban como “sardinas”. ¿Será?

Razón por la cual es que a parte de las versiones oficiales que deberán de ofrecer las instancias policiales, en torno a ese trágico percance provocado por esa colisión entre el citado Chevrolet que transportan personal, y un pick up Ford Lobo de modelo reciente, quien seguramente también tendrá que hacer algunas presiones al respecto, es el director del Transporte del Estado, Carlos Morales Buelna.

Eso para que quede más claro que ni el agua purificada, si esa siniestrada unidad transporteril del servicio público cumplía con todas las de la Ley, al momento de estar sujeta a la regulación y norma correspondiente, por aquello de que ayer se volviera denunciara por voz del regidor, Armando Moreno, el que abunda la “piratería” en esa modalidad de pasaje que se presta en esos alejados campos agrícolas.

Pero en primer lugar para asegurar que a los familiares de las víctimas se les responda con la consabida indemnización, por suponerse que se trató de un “accidente” de trabajo, así como a los que resultaron heridos, porque sucede que cuando no operan bajo la obligada normatividad, es evidente que no cuentan ni con aseguranza, de ahí que haya que hay checar cuál es la realidad ante la presente fatalidad. ¿Qué no?

Hacen historia con exámenes en la Unison…Dan cuenta que quien sin hacer mucha alharaca hoy estaría pasando la prueba, es el rector de la Unison, Enrique Velázquez Contreras, ya que éste viernes social terminará la primera semana de la aplicación del examen de ingreso a esa universidad, donde estarán presentando la evaluación 17 mil aspirantes, la cual concluirá el próximo14 de junio. Así el dato.

Porque después de 20 años de aplicar las pruebas tradicionales de habilidades, lo que es Velázquez Contreras está haciendo historia, al iniciar con la modalidad de una plataforma de exámenes de competencias básicas para quienes aspiran a ingresar a alguna de las 53 carreras con las que cuenta la Universidad de Sonora, que es la aplicación del Examen de Competencias Básicas (Excoba). ¡Qué tal!

Pues para esa examinada los egresados de bachillerato fueron distribuidos en ocho salas en el Laboratorio Central de Informática del Campus Hermosillo, a fin de seleccionarlos para el ciclo escolar 2019-2, donde lo relevante de ese nuevo proceso es que les “ponen” 180 preguntas para medirles lo aprendido y desarrollado durante toda su formación académica, incluso desde el nivel de Primaria. A ese extremo.

Al ser un cuestionario que es referente a la especialidad que el estudiante haya escogido, sumado a que las interrogantes no sólo estarán en función a respuestas, u opciones múltiples, sino que se tienen tres tipos de preguntas, de ahí que tendrán entre dos o tres alternativas para ubicarlas en el lugar que les corresponda, además de que hará una escritura algebraica y numérica. Así de completo.

No en balde es que la directora de Servicios Escolares, Amina Marín Martínez, adelantara que ante ese primer éxito obtenido, ya para el venidero 18 de junio estarían en posibilidades de publicar los resultados para quienes sean llamados a inscripción en esa fase de arranque, a fin de que pueda apuntarse del 19 al 21 del mismo mes, y con un diagnóstico más preciso de sus capacidades. Ni más ni menos.

Aflora decomiso millonario al hampa…Nomás para que vean niveles a los que ya se mueve el hampa en la región del yaqui, para prueba está el como les acaban de “pegar un golpe” en el bol$illo, por de a cómo en unas bodegas del Oxxo, localizadas en el Parque Industrial de Obregón, le decomisaran un millón 373 mil 235 dólares, que al tipo de cambio actual, suman poco más de ¡$26 millones de pesos!

Aunado a que ahí mismo también incautaron armas de grueso calibre, como para que no quedaran dudas de que era un dinero mal habido, después de que junto con esa millonada se las descubrieran en un cargamento de jugos de Clamato, con lo que se pone de manifiesto el como ya están usando a ese tipo de empresas para hacer sus movimientos, como lo han hecho con los carros que exporta la Planta Ford.

En lo que es un operativo que nuevamente estuvo a cargo de las fuerzas militares, porque lo que son los federales, dependientes de la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, y de la que es desligado Pável Moreno, ¡bien gracias!, aún y cuando se manejara que también participaran en esas labores de incautación, pero sólo como apoyo, y una vez que los del Ejército les “dieran el pitazo”. ¡Pácatelas!

De tal forma que es un hecho que confirma que a ese grado está la capacidad económica de la “mañosada” que opera por esos inseguros rumbos, por ese paqueterío de billetes verdes con los que se toparan, y en efectivo, nada de cheques, o de los famosos envíos del “otro lado”, al igual que el armerío, así como municiones, que quedaron a disposición de FGR, para el deslinde de responsabilidades.

De ahí que sea una millonaria decomisada que pudiera tener funestas consecuencias, si se toma en cuenta que no fuera producto de las accione de inteligencia de la milicia, sino de una denuncia anónima que les hicieran, porque de lo contrario se da por descontado que nunca hubieran hallado ese dineral, por aquello de que estaba en el lugar menos pensado, o en el que jamás se imaginaran. ¡Palos!

