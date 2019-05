¡Mujeres y hombres no debemos compartir productos de belleza!, te decimos cuáles son para cada quien

Es muy común que tu novio o esposo comparta tu mismo shampoo o por qué no tu jabón de cuerpo o de cara. Esto no es lo mejor para la salud y belleza de ninguno de los dos, los hombres y las mujeres no debemos compartir productos de belleza.

De acuerdo con un estudio publicado por Journal of Sciences, Estados Unidos, el pH del cuerpo cambia dependiendo la zona y más dependiendo del sexo, es por eso que los hombres y las mujeres no deben usar los mismos productos de higiene.

Anteriormente no existían tantos productos de higiene y belleza para hombres, por lo cual ‘se les hacía fácil’ usar los de las mujeres.

Shampoo

Por ejemplo, si utilizas un shampoo para cabello seco y tu cabello es graso, lo que provocará es que el cabello se engrase más y viceversa.

Asimismo, el cabello de hombres y mujeres es muy diferentes por eso es necesario usar uno según tu género.

Jabón de cuerpo

El pH corporal también es diferente y la piel de los hombres regularmente es más gruesa que la de las mujeres.

Además, algunos estudios señalan que si se comparte el jabón corporal, podría contagiar alguna infección, a pesar de no ser muy común, se han dado casos.

Jabón para la cara

Este debe ser más específico, independientemente de ser hombres o mujer, la piel tiene diferentes necesidades que pueden cambiar conforme a la edad o cambios hormonales.

Si tienes piel grasa, piel mixta, piel seca, necesitarás un tipo de jabón diferente.

Crema hidratante para rostro

Regularmente creemos que las cremas y tratamientos para el rostro son más para mujeres, pero no es así, los hombres también necesitan cuidar su cutis.

Fuente: Salud 180