Hija de Geraldine Bazán debuta como youtuber

Geraldine Bazán perdió su canal de YouTube por un momento, alguien se apoderó de él, pero a ella esto no le importo, ¿quién se atrevió? Su hija Elissa Marie.

La pequeña le robó cámara a su madre convirtiéndose así en su debut como youtuber. el cual aprovechó para transmitir sus conocimientos y crear conciencia social.

“Elissa se adueñó de mi canal en esta ocasión, me dijo: ‘mamá, grabé una exposición’, exposición con el tema que eligió para el colegio que fue calentamiento global y contaminación, primero empezó como un ensayo, pero luego lo quiso compartir, no me queda más que invitarlos a que lo vean”

GERALDINE BAZÁN

Elissa Marie es la primogénita de Bazán fruto de su relación con Gabriel Soto. Siendo la hermana mayor de Alexa Miranda Soto.

Geraldine y las redes sociales

La actriz es consiente de que las redes sociales son un arma de doble filo; sin embargo, agradece recibir más comentarios positivos frente a negativos.

“Si vas a entrar en el juego de las redes sociales tienes que saber cómo jugarlo. Es bien importante saber quien eres en la vida y que es lo que no quieres. Haters siempre va a ver ,afortunadamente en mi caso el 95 es positivo”, declaró en exclusiva para SDPnoticias.

Agradece recibir apoyo por parte de sus seguidores con quienes comparte parte de sus días, tanto personales como laborales.

Fuente: SDP noticias