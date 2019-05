10 formas súper fáciles de reducir tu consumo de plástico para ayudar al planeta

Para estas alturas todos sabemos que estamos inundando nuestro planeta de plástico. Perjudicamos la salud las plantas, los peces, e incluso la nuestra con toda la basura que generamos. Claro que el problema no somos solo nosotros y nuestro uso de desechables, pero cada día se vuelve más importante que todos pongamos nuestro granito de arena para ayudar a nuestro planeta como podamos.

Por eso, creamos esta lista de productos que puedes utilizar una y otra vez, para contribuír a la salud de nuestro planeta.

1. Bolsas reutilizables para el súper que se doblan como origami para que nunca se te olviden.

Comentario prometedor: Están súper prácticas, tienen buen tamaño y resistencia, para evitar usar bolsas plásticas cuando vas al super.

Precio: $249.00 + envío por un paquete de 6 (o envío GRATIS con Amazon Prime).

2. Y estas bolsas para la fruta o verdura para que no tengas que gastar una de plástico cada vez que compres dos cebollas.

Comentario prometedor: Tengo 5 meses con las bolsas. Las he lavado un par de veces y siguen en buen estado. Caben aproximadamente 2 kilos de verduras por bolsa. No he tenido ningún problema en los supermercados, ni en los tianguis ni verduleria; al contrario todos me preguntan dónde los compré y se sienten animados a cambiar sus hábitos en cuanto a las bolsas de plástico. De las compras que he hecho en mi vida. – Pablo Becerril

Precio: $299.00 + envío por un paquete de 10 bolsas (o envío GRATIS con Amazon Prime).

3. ¿Y qué tal estas bolsas que se pueden congelar y meter al microondas? ¡Hasta sopa puedes guardar en ellas!

Comentario prometedor: Compré estas bolsas para sustituir a las de plástico para guardar alimentos y han resultado muy buenas. Se pueden congelar sin problema. Lavarlas es fácil, solo hay que secarlas bien por dentro, después de lavadas no hay ningún olor a comida o plástico. Los alimentos se mantienen frescos.

Precio: 439.00 + envío (o envío GRATIS con Amazon Prime).

4. Deja de cubrir tus refractarios con plástico y mejor usa estas envolturas reutilizables. Están hechas de tela y cera de abeja, guardan su forma cuando las presionas con tus manos y se pueden lavar (son una verdadera maravilla).

Comentario prometedor: Simplemente me encantó. Es más de lo que esperaba y mantiene la comida en mejor estado que el papel aluminio o cualquier otro envolvente. – Moisés Llamas

Precio: $238.29 + envío (o envío GRATIS con Amazon Prime).

5. Cada año, los humanos desechamos 4 billones de cepillos de dientes de plástico. Evita contribuir a la montaña de plástico con este cepillo de bambú que además es bueno para tus encías.

Comentario prometedor: Muy suaves y excelente calidad – Leslie

Precio: $229 + envío por un paquete de 4 (o envío GRATIS con Amazon Prime).

6. Un shampoo en barra que dura hasta 3 meses (así que termina siendo más barato), no viene empacado en plástico y lo puedes subir al avión en tu maleta de mano. Además, ¡huele delicioso!

Comentario prometedor: A mi mamá y a mí nos encantó. Huele súper rico, lava muy bien, mejoró la apariencia de mi cabello y además rinde mucho, es la segunda vez que compro. Ayudas al medio ambiente, ¡no compraré shampoo de botella nunca más!

Precio: $105.15 + envío (o envío GRATIS con Amazon Prime).

7. Bolsas biodegradables para los deshechos de tu perro, porque si ya no usas bolsas de plástico en el súper, ¿con qué vas a recoger sus heces?

Comentario prometedor: ¡Excelentes bolsitas súper resistentes y sin el cargo de conciencia de una bolsa de plástico normal! Totalmente recomendada. – Ricardo C. de V.

Precio: $199.00 por un paquete de 120 bolsas + envío (o envío GRATIS con Amazon Prime).

8. Popotes reutilizables de colores para que todos en casa se mueran por usarlos (y se olviden de los de plástico).

Comentario prometedor: Los uso diario, de muy buena calidad. Bonitos colores. Su cepillo para limpiarlos es muy útil y cómodo. Los recomiendo. – DulceD

Precio: $212.78 + envío (o envío GRATIS con Amazon Prime).

9. ¡Prueba la copa menstrual! Te ahorrarás años de preocuparte por comprar toallas femeninas y el planeta te lo agradecerá.

Comentario prometedor: Es muy fácil de poner y quitar, y con la práctica se va haciendo más fácil. Ahorras muchas toallas y ayudas al medio ambiente. No se siente al momento de traerla puesta, hice CrossFit en mi segundo día y se me olvidó que estaba en mis días. – Dafne Navarro

Precio: $649.00 y envío gratis.

10. Un vaso que mantiene tu bebida fría por 24 horas (o caliente por 6) y puedes usar una y otra vez.

Comentario prometedor: Este producto lo recomiendo ampliamente, me ha encantado no sólo por el color oro rosado, me fascina que cumple con la función de mantener fría o caliente mis bebidas, Gracias Amazon. – Ana Verónica

Precio: 286.93 + envío (o envío GRATIS con Amazon Prime)

*Algunas reseñas han sido editadas por su tamaño.

*Todos los precios son reales al día de la publicación de esta nota.

Fuente: Salud 180