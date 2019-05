Saludable acuerdo de Isssteson y Unison

Reacciona director de Atención Canina

Quieren justificar gane de parquímetro$

Hacen justicia a la empleada despedida

Saludable acuerdo de Isssteson-Unison…Y entre los que se demostró que no había necesidad de tantos brincos, estando el $uelo tan parejo, y los número$ muy claro$, es entre los del Isssteson y Unison, al en apenas una semana y 6 reuniones de negociaciones lograrse lo que no se había conseguido en casi 20 años, como es el pactar que los segundos paguen las cuotas justas a ese Instituto. De ese pelo.

Eso luego de que por fin “saliera humo blanco”, o los detalles en cuanto a una minuta de acuerdos que acordaran los titulares del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), y la Universidad de Sonora, Pedro Ángel Contreras, y Enrique Fernando Velázquez, sobre los pagos graduales para ponerse al corriente en las aportaciones para las pensiones y jubilaciones.

O séase que con ese salomónico acuerdo se estarían sentando las bases para lo que sería un nuevo convenio entre ambas instituciones, con lo que terminaría el privilegio del que gozaban los profesores y empleados manuales desde 1990, ya que a partir del presente 2019, y hasta 2022, paulatinamente aportarían lo que marca la Ley 38, que es un 27%, por actualmente sólo apoquinar un 8%. ¿Cómo la ven?

Y por el estilo estará la modificación con respecto al servicio médico, al manejarse que la “Uni” empezará a pagar de inmediato lo que debe ser, pasando del 11% que liquidan hoy en día, a un 13%, con lo que la plantilla laboral aportará un 5.5%; en tanto que la parte patronal pondrá un 7.5%; cuando en la actualidad erogan un 5% y 6%, respectivamente, de ahí que en se rubro también se quedaban corto$.

Más menos así está la voluntad mostrada por las partes involucradas, en eras de que hay una relación justa entre los servicios que les presta el Isssteson, y lo que en realidad deben costarles, por como en el caso de las jubiladas y pensionadas, de manera desglosada significa que el trabajador desembolsará un 10%, mientras que el patrón, en este caso el Alma Mater, el 17%, para sumar el 27% requerido. Así el dato.

Luego entonces en el papel así está esa buena intención, cuyos resultados le serían presentados a los sindicatos de la Máxima Casa de Estudios, como son el Staus y Steus, para que en los hechos demuestren sus dichos, de que están dispuestos a esa pagadera de lo que es legal; en tanto que ayer mismo el ni tan Ángel de Pedro hizo lo propio con la Junta Directiva de esa dependencia, donde luego la aprobaron.

Y más cuando el mismo Contreras López ventilara, que con eso ya desapreció el riesgo que había de que desafiliaran a los que trabajan en ese centro de educación superior, sin embargo lo que son dirigentes sindicales, Cuauhtémoc González, e Ismael Arredondo, de los académicos y trabajadores en general, todavía querían que hasta casi casi se disculparan con ellos, y que se los hicieran saber por escrito.

Tan es así que para no verse como que al final los están haciendo que paguen las que deben, es que a pesar de los pesares, o de esa conciliación, aún así todavía estaba en duda si para hoy “juebebes” realizarían la marcha de protesta que en la práctica ya no tendría ninguna razón de ser, a no ser y que sólo quieran dar una muestra fuerza, cuando lo que se necesita es que firmen lo acordado. De ese tamaño.

Reacciona director de Atención Canina…Con todo y que era lo mínimo que se esperaba, pero sí que está de resaltarse que el director del Centro de Atención Canina y Felina, Jorge Zepeda, se abocara a implementar un operativo especial para capturar a los perros salvajes que en días pasados atacaran a dos hombres y los devoraran hasta causarles la muerte en las inmediaciones del campo agrícola Santa Emilia.

Con ese fin es que Zepeda Arredondo adelantara que conformarán un grupo de rastreo con empleados de esa dependencia y tres unidades con capacidad para trasladar 20 animales, para ubicar y atrapar a esos canes en la zona de la Costa de Hermosillo, que al parecer ya formaron una jauría, como para atentar contra los humanos a ese grado, como sólo había pasado en Estados del Sur de la República Mexicana.

No por nada es que fuera una fatídica agresión que impactara a todo mundo, por la manera en que los mencionados sabuesos, que todavía andan sueltos, y representado un peligro latente para la población, agarraran a mordidas a las víctimas, que eran personas en condición de indigencia, y que muy seguramente que al andar alcoholizadas, es que ya no pudieron defenderse. ¡Pácatelas!

Es por eso que cuando reportaran el hallazgo del primero de los cuerpos, e hicieran acto de presencia los elementos policíacos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE, a 200 metros del lugar también encontraron a los fieros chuchos mordiendo al segundo cristiano, que no vivió para contarlo, por lo que a ese punto es que estuvo esa tragedia que provocara una auténtica alerta generalizada. ¡Ñácas!

Motivo por el cual es que se hace necesario que la estrategia que pondrán en práctica, la hagan de manera permanente y preventiva, luego de que él mismo funcionario municipal reconociera que eso sucede por el calor y la omisión de cuidados, por haber quienes los utilizan como compañía y para su seguridad, pero sin brindarles alimento ni agua, y es por lo que quieren comerse a todo lo que ven moverse. ¡Vóitelas!

Quieren justificar gane con parquímetro$…Quienes está claro que de alguna forma quieren justificar las millonadas que les ingresan por lo que cobran por concepto de los parquímetro$, son los del Patronato Pro Obras del Centro Histórico de Hermosillo, que regentea Miguel Ángel Figueroa Gallegos, alías “El Mágalito”, al ahora darles por donarle a la Comuna tres motocicletas para recoger la basura.

Pues así está esa evidente compensación que están queriendo hacer Figueroa Gallegos y los tachados de ganones de ese Patronatito, al anunciar que en tres semanas le estarían haciendo esa donación a la Coordinación de Servicios Públicos del Municipio, que consistiría en esa tercia de vehículos motorizados, y con su consabido equipamiento y hasta uniformes, con un costo estimado en $200 mil pesos. ¡Ajá!

Si se analiza que esa mínima entrega al Ayuntamiento viene a significar algo así como una bicoca, comparada con los casi $5 millones que calculan que captan mensualmente por la cobranza que le hacen a los ciudadanos por estacionarse en ese primer cuadro de la ciudad para ir comprarles, ya que las gentes que operarán esas motos serán empleados municipales, con el costo que eso implica. Así los asegunes.

Cuando lo cierto es que al junior de Miguel Ángel y los demás comerciantes que explotan esa concesión que les otorga la municipalidad, a partir de ese lanón que “les entra”, y del que nunca se ha sabido que den cuentas claras, de cara a la ciudadanía, bien harían en obligarlos a que asuman la responsabilidad de la limpieza y seguridad en ese sector comercial, pero con esos millonarios recursos que reciben. ¿Qué no?

Y es que en esta ocasión entre comillas regalarán esas unidades para que les limpien los desechos que la clientela deposita en los cestos verdes, y así evitar que los arrojen al suelo, ya que por ser tan pequeños luego se llenan, y es por lo que pretenden que realicen rondines, pero muy seguramente que sin tampoco “poner” para la gasolina, por lo que así está la ventaja con que siguen actuando. ¡Tómala!

Hacen justicia a empleada despedida…A quien la alcaldesa Celida López Cárdenas sí que terminó de hacerle justicia, al cumplirle su palabra de reinstalarla, es a la promotora deportiva, Bernardina Uriarte, quien fuera despedida por el cesado director del Instituto del Deporte de Hermosillo (IDH), Uzziel Hernández Salas, después de que lo denunciara por acoso y discriminación. De ese vuelo.

En lo que es una reinstalación laboral con la que se confirman los excesos y desmanes que le sacaran a flote a Hernández Salas, y que en su momento los hiciera públicos Dina, al difundir imágenes y un video de la realización de un fiestón con alcohol al interior del IDH, luego de que la diera de baja, con todo y que tenía laborando 18 años, los últimos dos ya con su base. Ni más ni menos.

Y tan se corroboró que constituyó una injusticia la corrida de la que hicieran objeto a Uriarte, que no la reintegraron a sus actividades así como así, sino que quien le dio la bienvenida, es el mismísimo nuevo encargado de ese changarro, Darío Noriega, no obstante y que “la miraran feo” algunos “compañeros”, lo que aseguran que es de entenderse, por ser de los que le deben la chamba al renunciado del Uzziel.

De tal forma que por demás cartas aclaratorias y “amenazatorias” que manejara Hernández por las mismas redes sociales, para tratar de excusar sus actos que afectaran la imagen de ese Instituto, aún y cuando es de las dependencias que deben ser vistas como un ejemplo a seguir, lo que la “Presimun” emanada de Morena está corroborando que en su trienio no se solaparan influyentismo ni nada parecido.

Ciertamente que no es para menos que con relación a ese atropello se haya llegado hasta las últimas consecuencias, por como Bernardina hasta una queja interpusiera ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), aún y cuando en un primer momento le habían “dado palo” los insensibles segundones de abordo del “Presi”, Pedro González Avilés, de la que habría que ver si ya se desistió.

