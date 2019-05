Personas con obesidad pierden el sentido del gusto: Estudio

La obesidad es una enfermedad. Pues altera otras funciones del organismo que perjudican la salud, por ejemplo, ¿sabías que las personas que tienen obesidad no perciben el sabor de la comida?

De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Buffalo, las papilas gustativas, que son las que detectan los sabores, pueden cambiar en personas con obesidad, sobre todo si se trata de los sabores dulces y amargos.

El estudio se les practicó a ratones delgados y obesos; las investigaciones indicaron que las células del gusto de los ratones con obesidad no reaccionaban ante un estímulo dulce; y lo contrario sucedió con los otros ratones, quienes respondieron ante los sabores dulces y amargos.

Después de este resultado, los científicos se han dado a la tarea de analizar el cerebro de personas con obesidad para detectar qué otras áreas del cerebro afecta.

“Si logramos manipular esas células para que funcionen como las normales, entonces podremos controlar y cambiar la tendencia de las personas a comer de más” comenta Kathryn Medler, autora del estudio.

El sentido del gusto es muy importante, no solo porque por medio de él se percibe el sabor de la comida, también porque por medio de éste es posible medir qué tanto se comerá.

Un ejemplo de ello es que cuando las papilas gustativas no perciben correctamente los sabores dulces, lo más probable es que se consuma más, ya que la sensación de saciedad pude tardar en llegar.

“Si comes algo que es muy denso, como el dulce de leche, puedes comer un poco pero no mucho. Pero si se trata de algo que no es tan dulce, entonces tiendes a comer mucho más hasta que llegas a un punto en el que sientes que has tenido suficiente. Pero si tu habilidad para discriminar entre algo dulce y muy dulce no funciona bien, entonces vas a tener que comer más para llegar al mismo punto (refiriéndose a la saciedad), explica la especialista”.

Por lo tanto, es muy importante prevenir la obesidad, además del sentido del gusto, podría provocar complicaciones más serias en la salud, a veces letales.

Fuente: Salud 180