Mexicana embarazada se refugia en iglesia de Chicago para evitar deportación

Una migrante mexicana embarazada se refugió en una iglesia en Chicago luego de recibir una orden de deportación que le exige salir de Estados Unidos a más tardar el jueves.

Adilene Adam Marquina, quien tiene ocho meses de embarazo y otros tres hijos, se resguardó en el centro religioso Misión Fe Vida Y Esperanza, luego de que fuera rechazada su petición de asilo.

“No puedo viajar, no puedo perder a mi hija. Tengo un embarazo de alto riesgo, no quiero perder a uno de mis hijos”, manifestó Adilene, además de asegurar que no tiene ningún antecedente penal y que nunca ha estado presa.

“Mi único delito fue entrar ilegal a este país…Yo lo único que quiero es un futuro mejor para mis hijos”, expresó.

Marquina llegó a Estados Unidos en 2015, buscando asilo para evadir a una organización criminal que quería extorsionarla.

El reverendo José Landaverde, líder religioso y defensor de los migrantes en Chicago, sostuvo que la mexicana tiene una petición legítima y seguirá luchando por su caso.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tiene la política de no detener a personas en lugares de oración; sin embargo, Adilene tuvo que dejar su refugio para ir al hospital.

Fuente: Lopez Doriga