Libera gobernadora 12 borregos cimarrones en el Cañón del Nacapule

Los ejemplares forman parte de 500 se liberarán, dijo la mandataria Claudia Pavlovich

En Sonora se trabaja con responsabilidad en el cuidado del medio ambiente y de la conservación de las especies endémicas, a la par con el desarrollo de la entidad, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al encabezar la liberación de 12 ejemplares de borrego cimarrón en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) El Baviso, del Cañón del Nacapule.

La mandataria estatal destacó la importancia del Programa de Conservación, Repoblación y Aprovechamiento Sustentable del Borrego Cimarrón en el Estado de Sonora, ya que se brinda un cuidado especial a una especie emblemática históricamente en la entidad, y que estuvo a punto de desaparecer.

“El borrego cimarrón es una especie que es digna de presumir y me da mucho gusto que estemos liberando y que estemos cumpliendo con nuestro compromiso; teníamos que liberar 500 ejemplares, y hemos liberado 432”, recalcó.

En esta ocasión, se reintrodujeron en la zona del Cañón de Nacapule, un total de 12 ejemplares (seis hembras y seis machos), detalló la gobernadora Pavlovich, y agregó que con el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, ya se cuenta con esta especie en una zona que desde 1915 no se tenía registro de la presencia del borrego cimarrón.

“Lo más importante es el compromiso de todos los que aquí estamos, del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal, de los representantes de las UMA, de seguir cuidando esta especie endémica y preciosa, que no la podemos encontrar en casi ningún otro lugar del mundo”, aseguró.

Pavlovich Arellano estuvo acompañada por Gustavo Camou Luders, subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) y de Jorge Hernández Aguilar, representante de las UMA.

A su vez, Camou Luders indicó que los ejemplares son provenientes del área de manejo en confinamiento del Centro de Reproducción del Patronato de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora (Patrocipes), y que a dos de ellos se le coloca un collar satelital con el fin de monitorear las poblaciones, conocer los desplazamientos diarios y así generar información para la administración y toma de decisiones de la especie.

“Los borregos en esta ocasión se van a liberar en un área que está cercada, de tres hectáreas, y esto lo estamos haciendo porque así lo marca el protocolo de liberación; necesitamos que este grupo de borregos se conforme como una familia, la cual vamos a estar liberando en aproximadamente unos 50 días más”, explicó.

El subsecretario de Ganadería de la Sagarhpa dijo que actualmente se estima una población de borrego cimarrón para Sonora de siete mil 591 ejemplares; tres mil 829 en vida libre y tres mil 762 en confinamiento, número muy superior al que se calculaba en 1976, el cual era de sólo mil ejemplares.

Entrega rehabilitación de bulevar

Durante su gira de trabajo en Guaymas, la gobernadora Pavlovich entregó la rehabilitación del bulevar escénico “Manlio Fabio Beltrones Rivera”, de San Carlos.

Sergio Celaya García, subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), señaló que las principales actividades de la obra fueron renivelación de pozos de vista, bacheo, pavimentación, señalización horizontal y vertical.



En el fraccionamiento Solei

Realiza AMIC magno operativo al surponiente

Se presume que están tras las pistas de los responsables del homicidio del comandante Hugo Zavala

Redacción Entorno Informativo

Gran movilización de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se registró la tarde de este miércoles en la segunda etapa del fraccionamiento Solei, al surponiente de la ciudad.

Se presume, que el operativo está relacionado con la investigación del asesinato del comandante encargado de Homicidios de la corporación, Hugo Zavala, quien fue ultimado el pasado viernes.

Las acciones se realizaron poco después de las 15:00 horas, en el mencionado asentamiento que fue rodeado por gran cantidad de vehículos oficiales de la AMIC, mientras que los uniformados las viviendas y vehículos.

Extraoficialmente se dijo que habían detenido a varias personas, sin embargo, la versión no pudo ser corroborada en la corporación.

Cabe señalar que desde que ocurrió el hecho, en las calles De la Reforma y Rebeico, en la colonia Heberto Castillo, se han realizado varios operativos, cuyos resultados se mantienen en reserva.