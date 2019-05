Dan por hecho que Pep Guardiola entrenará a la Juventus de Cristiano Ronaldo

Con la intención de ahora sí ganar la Champions League, Pep Guardiola sería presentado a mediados de junio como nuevo entrenador de la Juventus, conjunto que el fin de semana prescindió de los servicios de Massimiliano Allegri.

De acuerdo con una publicación realizada por la agencia de noticias italiana AGI, la Vieja Señora firmaría a Guardiola por los próximos cuatro años a cambio de 24 millones de euros (500 millones de pesos) por temporada. En consecuencia, el exitoso y revolucionario mentor sería presentado el 14 de junio en el Allianz Stadium.

Recordemos que hace una semana, Guardiola signó una millonaria renovación de contrato por una cifra muy similar; no obstante, el proyecto de la Juve le seduciría a tal grado que abandonaría al Manchester City, con el cual ha ganado dos Ligas Premier de manera consecutiva.

Si la información llega a ser cierta, los reflectores se centrarán en la relación que Pep podría tener con Cristiano Ronaldo, el buque insignia del conjunto bianconeri, máxime porque en el pasado dirigió a Lionel Messi, el rival deportivo por excelencia del astro luso.

Los Citizens niegan que Guardiola salga del club

Por su parte, el City desmintió vía Alberto Galassi, abogado del consorcio que maneja al equipo, que Guardiola vaya a dejar la institución, incluso este calificó como ridículos los rumores surgidos desde la prensa transalpina.

“Como miembro de la junta de la junta del City Football Group, me sorprendió mucho leer esta enorme tontería. Los rumores son totalmente ridículos. El tema es muy simple. El entrenador quiere quedarse en el Manchester City y con nosotros tiene otros dos años de contrato”.

ALBERTO GALASSI

Asimismo, en la misma entrevista con Sky Sports, Gallasi dio a conocer que Pep se encuentra molesto por estas versiones infundadas.”Él está en las playas de Abu Dhabi molesto por esto. No entiende cómo no se respeta su palabra. Esta duda no existe, no está ahí. Lo siento por los aficionados de la Juventus, el club encontrará otro entrenador”.

