Si te uniste al movimiento eco y decidiste dejar de comprar agua embotellada, seguro habrás notado que también gastas menos…pero ¿qué hay de la higiene? Encuentra la respuesta a tu duda: ¿cada cuánto debo lavar mi botella de agua? ¡Deja de creer que es sólo agua!

Aunque debió ser desde mucho antes, desde hace algunos años nuestra consciencia ambiental ha ido en aumento, y con ella, también hemos caído en cuenta de cuánto gastamos en botellas de agua y el daño a nuestra salud, como estos riesgos que corres por beber agua embotellada.

De ahí que nos hayamos vuelto amigos de las botellas reutilizables, en especial de aquellas de aluminio y vidrio, sin embargo, hay una duda muy común entre quienes las utilizamos, pues nadie sabe exactamente cada cuánto se deben lavar.

Debo confesar que soy de las que puede usar la misma botella varios días seguidos, siempre “enjuagándola”, pues al final sólo la uso para el agua. Sin embargo, al parecer estoy cometiendo un grave error, ¿te imaginas por qué?

¿Cada cuánto debo lavar mi botella reutilizable?

Al parecer la respuesta a esta pregunta es: ¡diario! Oh, oh, tenemos problemas. Sí, quizá no la veas sucia, al final, el agua es incolora, pero los gérmenes tampoco son necesariamente coloridos.

Así como lo oyes, no lavar tu botella diariamente pone en riesgo tu salud, pues los gérmenes, como los microbios del aire, las bacterias, virus y hongos, crecen en la humedad, según indica la microbióloga Miryam Z. Wahrman en el sitio Reader’s Digest.

En ese mismo sentido, un estudio publicado en el Journal of Excercise Physiology Online, luego de estudiar muestras de 30 botellas de personas que entrenaban en un gimnasio, encontraron que el 83% estaban contaminadas con estafilococos o E. Coli.

Increíble pero cierto, los gérmenes pueden contaminar tu botella y no necesitas que nadie le estornude o escupa, basta con el contacto de tu boca (sí, contiene partículas de comida y gérmenes) o manos sucias (¿te lavaste bien las manos después de ir al baño? También alivia el estrés), sin mencionar si, como yo, de pronto olvidas taparla…Ah, y si la dejas en el rayo del sol, ¡peor! Definitivamente no suena agradable, ¿cierto?

Sí, quizá pienses que no te has enfermado y es verdad, no es ley, sin embargo tampoco es que te cueste mucho trabajo evitar esa exposición extra a gérmenes y reducir tu riesgo de que te toque una de malas. Lo mismo si acostumbras compartir tu botella con alguien, nunca sabes si está en la etapa inicial de un resfriado u otra enfermedad.

Entonces es un buen momento para comenzar con el hábito de lavar tu botella diariamente y, sobre todo, evita juntar agua vieja con nueva. Y me refiero a lavar, lavar, no echarle agua, es decir, usar jabón para trastes… sólo no olvides enjuagarla bien al final.

¡Listo! Ya puedes continuar con tu contribución al planeta, sin tener que tomar agua de una botella “apestosa” o con riesgo de enfermarte. Recuerda que aunque varía de acuerdo a tu actividad física y la temperatura, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda beber alrededor de 2 litros de líquidos diario si eres mujer y 2.5 si eres hombre, donde se incluye el agua simple u otras bebidas, así como el agua de los alimentos.

Fuente: Salud 180