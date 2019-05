¿Siempre son mejores las inyecciones? Ideas que debes dejar de creer de los medicamentos

Sabemos que las medicinas son importantes para ayudarnos a recuperar de ciertas enfermedades y estar sanos, sin embargo, como con todo, hay cosas, incluso algunos mitos, que nos han dicho desde chiquitos como que siempre son mejores las inyecciones. Aquí las ideas que debes dejar de creer de los medicamentos.

No importa si eres como yo que evita tomar medicamentos a menos que sea estrictamente necesario (o sea, no los tomo para un resfriado, pero sí para una infección), tarde o temprano terminarás utilizando alguno, pues son parte necesaria del cuidado de nuestra salud.

Sabemos que los medicamentos son compuestos químicos que sirven para curar, detener o, incluso, prevenir enfermedades.

De acuerdo al sitio TeensHealth, algunos actúan matando o deteniendo los gérmenes invasores (te decimos algunas cosas que más esconden gérmenes y no debes compartir), otros aportan sustancias que te faltan, como las vitaminas…y así sucesivamente. Gracias a éstos y los diferentes avances, ha sido posible curar muchas enfermedades.

Sin embargo, esta gran diversidad de medicamentos, da lugar a dudas acerca de su uso, aunque también existen mitos que se basan en el desconocimiento y la falta de información, los más conocidos son los relacionados con los movimientos antivacunas (sí, son medicamentos biológicos), conoce los mitos más “populares” que debes dejar de creer.

Para evitar confusiones, te aclaramos algunas de las ideas más conocidas.

El medicamento de marca es más efectivo

Es una idea que no se reduce a los medicamentos, sino a muchas cosas en general: si algo es caro o de marca, es mejor, sin embargo, esto no necesariamente aplica cuando se trata de salud.

Recordemos que los medicamentos de patente, son aquellos derivados de un proceso de investigación de una farmacéutica y protegidos por una patente, pero una vez que éste se libera, es posible crear genéricos que pasan pruebas de intercambiabilidad. Conoce las diferencias entre genéricos y similares.

Eso significa que tienen la misma sustancia activa, vía de administración y concentración que el de patente, por lo tanto, tendrá el mismo efecto en tu cuerpo. Lo cual significa, que, al menos que no exista aún un genérico, el de marca no es necesariamente mejor.

Lo natural es mejor

Primero hablemos de los remedios caseros: éstos son efectivos para algunos malestares e incluso enfermedades, pero nunca podrán sustituir a un médico, pues, aunque en general resultan inocuos, también pueden producir una reacción o sólo alargar el proceso de recuperación.

Pero por otro lado están los medicamentos hechos a base de ingredientes naturales, como extractos de plantas o similares, sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que, como los sintéticos, también pueden provocar alergias, intoxicaciones y reacciones secundarias.

Por lo tanto, lo mejor es no tomar nada por automedicación (aquí 5 razones para no automedicarte) o siguiendo las instrucciones de conocidos, lo mejor es acercarte a un médico o especialista en ese tipo de medicina. Aunque, claro, si tus síntomas no mejoran o aparecen otros, ¡ve con tu doctor!

Mezclar varios medicamentos te alivia más rápido

Aguas con combinar medicamentos, incluso éstos y remedios caseros, pues puede haber una interacción negativa. De acuerdo a Medline Plus, puede haber un problema de interacción entre 2 o más drogas, medicamentos y alimentos o suplementos, incluso entre drogas y enfermedades (úlceras con aspirina).

Las consecuencias van desde cambiar el efecto, hasta no funcionar o tener reacciones secundarias. Por lo tanto, es muy importante recordarle a tu médico qué estás tomando antes de una nueva receta y, siempre consultarle si no hay interacción con las plantas medicinales o alimentos.

Si ya había tomado el medicamento antes, no soy alérgica

Es una idea común, sin embargo, no del todo cierta. Hablamos de alergia a un medicamento, cuando hay una reacción anormal del sistema inmunitario a él; aunque hay algunos que es más probable que la provoquen, cualquiera puede hacerlo.

En ese sentido, Mayo Clinic aclara que, si bien puede ocurrir la primera vez que lo tomas, en ocasiones se manifiesta hasta que no haya exposiciones reiteradas. Es decir, la siguiente vez que lo tomes, los anticuerpos específicos (creados por tu cuerpo al considerarla una sustancia perjudicial) lo marcan y le indican al sistema inmunitario que ataque la sustancia.

Por lo tanto, si después de tomarlo, presentas erupción cutántea, urticaria, picazón, fiebre, hinchazón, falta de aire, silbido al respirar, moqueo, ojos llorosos u otros síntomas, consulta a tu médico.

Las inyecciones siempre son mejores

El dicho de muchas mamás por excelencia, pues se cree que las inyecciones son más efectivas que las pastillas o jarabes. Y hay algo de cierto en esto, principalmente porque se absorben más rápidamente, además de que, al no pasar necesariamente por el hígado, la concentración de medicamento es mayor, lo cual es especialmente efectivo en casos de urgencia.

Sin embargo, no significa que siempre debas elegir inyecciones. La razón para los diferentes tipos de vías de administración, es que hay sustancias que, al ser ingeridas en tabletas, serían destruidas por las enzimas que digieren los alimentos, como la insulina, por lo tanto, es mejor inyectarlos.

Asimismo, éstas son especialmente efectivas para quienes no pueden tragar tabletas. Por lo tanto, no es que sean “mejores”, simplemente es una vía “rápida”, pero si puedes tomar el tratamiento oral y te apegas a él, también sanarás. Por eso es importante que sigas las recomendaciones de tu médico, pues él te dará el tratamiento correcto.

Recuerda que los medicamentos nos ayudan a estar sanos, sin embargo, siempre deben ser recetados por un especialista, de lo contrario corres el riesgo de producir un daño mayor. Cuidar de tu salud también implica informarte e incluso desmentir aquello que toda la vida has creído.

¿Sabes qué hacer si al inyectar la jeringa tiene una burbuja? Descúbrelo en el siguiente vídeo.

Fuente: Salud 180