SFP investiga a Carlos Lomelí por red de farmacéuticas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de la Función Pública (SFP) está investigando al delegado de Jalisco, Carlos Lomelí, por la red de nueve empresas farmacéuticas que han tenido negocio con varios gobiernos.

No hay influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esa lacras de la política. Entonces, ya la Secretaría de la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Esto luego de que un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Lomelí, antes candidato de Morena para la gubernatura de Jalisco, es parte de una red de empresas farmacéuticas en las que tiene a amigos o familiares y están ubicadas en domicilios de Morena.

El mandatario se comprometió a darle seguimiento al caso y que no protegerá a nadie, ni amigos ni familiares, sólo a Jesús Ernesto, su hijo menor de edad.

Yo no voy a proteger a nadie porque ya no me pertenezco, yo represento un movimiento y tengo un mandato: acabar con la corrupción.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Añadió que la SFP será la encargada de decidir si suspende temporalmente a Lomelí mientras se realizan las investigaciones.

Fuente: SDP noticias