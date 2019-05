Ratifican a Iván Aguilera como heredero universal de Juan Gabriel

Los abogados que lo representan anunciaron que cierran todas las demandas que impugnan el testamento del fallecido compositor

Los abogados que representan a Iván Aguilera, hijo mayor de Juan Gabriel, informaron que su cliente fue declarado heredero universal, con lo cual cerrarán todas las demandas que impugnan el testamento del fallecido compositor.

En rueda de prensa, Steven M. Ebner, Francis E. Rodríguez y Guillermo Pous –del equipo legal de Aguilera– ratificaron que continuarán con los procesos para recuperar las propiedades del cantautor que están en manos de terceros, que incluyen un departamento en Nueva York y 12 propiedades en México supuestamente en manos de Silvia Urquidi, ex apoderada del artista.

El hijo mayor de “El Divo de Juárez”, quien no estuvo presente en la conferencia, se expresó a través de un comunicado por primera vez en nombre de sus hermanos Joan, Hans y Jean, sobre las demandas y especulaciones que desató la muerte del cantante.

“Hoy es un día importante para mí, pero no lo es sólo por la batalla legal que las instancias judiciales ratifican a mi favor. También lo es porque dan crédito al deseo de la persona que más admiré”.

Aguilera expuso que ha vivido un proceso difícil de entender, desde la muerte del artista hace casi tres años.

En cuanto a las especulaciones de que Juan Gabriel está vivo, el hijo del cantautor, quien guarda los restos de su padre, se limitó a llamar a la “cordura”.

Los abogados dijeron que planean iniciar procesos legales por daños personales a quienes han difamado de Iván Aguilera y de su familia.

Pous señaló que en breve comenzarán los trabajos en la casa que tenía el cantante en Ciudad Juárez para crear el Paseo de Juan Gabriel y el Museo de Juan Gabriel.

“El Divo de Juárez”, cuyo verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez, murió el 28 de agosto de 2016 en la ciudad de Santa Mónica, California, dos días después de ofrecer su último concierto en el Fórum de Los Ángeles.