Inicia programa nacional de beisbol en la escuelas primarias

Este miércoles arrancó el proyecto de promoción y fomento del beisbol en los niños que impulsará el gobierno de Andrés Manuel López, llamado “Fun at bat”, el cual comenzará a operar en 200 escuelas primarias de la Ciudad de México.

Las Grandes Ligas en conjunto con la Federación de Beisbol de Estados Unidos anunciaron una alianza con el Gobierno de México para enseñar a los niños los fundamentos del beisbol durante las clases de educación física.

Édgar González, ex ligamayorista, estará a cargo de Probeis, donde el principal objetivo será acercar a los menores de entre seis y 12 años a “El Rey de los Deportes”, y en un futuro, producir más peloteros que migren a Grandes Ligas.

“No nada más es el beisbol, es educación y valores, es formar carácter en los niños. Todos los programas que vamos a ir sacando tienen que partir de educación y valores.

“Es un deporte muy divertido y los niños se van a dar cuenta, es un deporte que los mexicanos podemos practicarlo, no hay tamaños, y si no hay velocidad puedes ser pitcher”, comentó González.

Andrés Manuel López Obrador creó este año la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (Probeis), que será el socio de MLB en este proyecto, que se espera sea de utilidad para 1.3 millones de estudiantes.

En lo que resta del año sólo se aplicará el programa piloto, donde los maestros de educación física tomarán un curso en internet de dos días y después aplicarán lo aprendido en las escuelas.

González y Probeis cuentan con un presupuesto del gobierno federal que en 2019 ascenderá al equivalente de unos 17.5 millones de dólares. El dinero se invertirá en la apertura de 10 academias de beisbol que serán operadas en el nivel federal. Otra parte se empleará para apoyar tres academias privadas ya existentes.

Para el 2020 se tiene planeado que Probeis opere en tres mil 100 escuelas de todo el País, y que a nivel secundaria ya operen las academias de beisbol.

Al evento, también acudieron Rodrigo Fernández, presidente de la MLB México; Luis Humberto Fuentes, en representación de la Secretaria de Educación; así como Tony Reagins, de la MLB.