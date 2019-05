Facundo exhibe a recamarera que le robó (VÍDEO)

Una vez más Facundo se convirtió en una víctima de la delincuencia, ahora le robaron dentro de un hotel en Chile, dentro de su habitación… Afortunadamente dio con la ladrona, la confrontó y exhibió.

Aprovechando tener su propio canal de YouTube, el conductor de reality Resistiré exhibió a la ladrona, nada menos que una recamarera que aprovechaba su ausencia para revisar sus pertenencias, robarle los dólares que “olvidaba” en sus prendas y hasta usar su desodorante.

En un vídeo de más de veinte minutos, el también comediante explica cómo se le ocurrió la trampa, que duró tres días, para cazar a la ladrona. El material audiovisual muestra como la mujer, pese a saber que hay dinero en la habitación, espera el momento justo para “dar el golpe” sin saber que está siendo grabada por dos cámaras que Facundo ocultó en la recamara.

Luego de que ella le roba casi 700 dólares (cerca de 14 mil pesos), Facundo la confronta y, por supuesto, ella lo niega pero más tarde acepta la culpa asegurando que lo hizo por necesidad, “uno aunque no quiere tiene que hacer las cosas por obligación”, dice. Con lágrimas en los ojos le suplica no la acuse con los dueños del hotel pues le devolverá el dinero a fin de mes, una vez que llegue su pago y día en que contará la verdad para saldar su deuda con parte de lo que reciba por su finiquito.

Al respecto, Facundo dice ser muy noble para ese tipo de cosas por lo que no está del todo seguro querer acusarla aunque de no hacerlo sabe que le hace un mal a la sociedad.

“Siento horrible…siento mucha tristeza de ver a una persona tan desesperada, llorando, y tan angustiada de lo que viene si yo la acuso…lo que tengo que hacer o estoy regando la planta de la trampa y maldad”.

Finalmente, el conductor de radio informa haber denunciado a la ladrona por lo que la retiraron de su cargo y el hotel le devolvió la cantidad robada así como le hizo un descuento en el restaurante.

“Hice lo que tenía que hacer, lo que creo fue lo correcto, delaté a la recamarera ladrona, la corrieron, la boletinaron, no podrá trabajar en esto en mucho tiempo. Me devolvieron mi dinero y me hicieron un descuento en el restaurante”.

Fuente: SDP noticias