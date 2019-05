Discriminan a Amandititita en restaurante italiano de Coyoacán

Amandititita denunció que fue discriminada en un restaurante de Coyoacán, en la Ciudad de México, a través de sus historias de Instagram, el encargado la corrió del lugar por usar un mandil. La cantante trató de grabar el momento en que el dueño del lugar la sacaba, mientras ella asegura que fue por su vestimenta.

“Le estoy hablando joven, ¿qué hice? ¿me está sacando porque estoy vestida con mandil? ¿Por qué me está sacando de esa forma violenta? Me iba a sentar a consumir. ¿Por qué traigo un mandil, por eso?”.

AMANDITITITA

Conjuntamente, la intérprete de polémicos temas sociales relató que el hombre del restaurante italiano le dijo: “¡sácate, no puede estar aquí vendiendo!”, pero al notar que traía un libro y un iPhone comenzó a cambiar de actitud.

“Que interesante la discriminación, este lugar se llama Cucuna italiana, pero como me vieron como mandil me trataron de sacar pensando que vendía. El problema es pensar que tantas mujeres con situaciones vulnerables son tratadas de esta manera. No me parece que un extranjero trate a personas de mi país de esta forma y voy a proceder”.

Aquí te dejamos el vídeo

Posteriormente, la cantautora contó que se acercó a contarle su historia a unos policías que encontró por el lugar, y estos le solicitaron que fuera a la alcaldía de Coyoacán a levantar una denuncia por discriminación y no se quedara impune el actuar del restaurantero.

Horas después la cantante mostró a sus seguidores la hoja de informes que la alcaldía tiene para dar seguimiento a dichos actos, mostrándose sorprendida al ver una hoja mal pegada, llena de tachaduras y poco legible.

Fuente: SDP noticias