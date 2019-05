“Pone el dedo en la llaga” el del IMSS

Que sí “está muy mal” el Seguro Social

“Le llueve en su milpita” al de la CTM

Está “Prohibido NO cuestionar” en PRI

“Pone el dedo en la llaga” el del IMSS…Y sin duda que la noticia bomba del día, la semana y las que están por venir, es la sorpresiva renuncia de ayer al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del hoy ex director nacional, el ex panista Germán Martínez, por los “torniquete$” o traba$ que le pusieran para “aliviar” a esa enferma institución el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías. ¡Zaz!

En lo que es una “tirada de toalla” de Martínez Cázares que pone al descubierto lo grave que están las irregularidades que “padece” el por algo llamado “Inseguro” Social, y que por lo que se ve no lo dejaron “remediarlas”, de ahí el porque mediante una carta es que denunciara ese mal diagnóstico que hay, como es la falta de apoyo de Urzúa Macías y sus segundones de abordo. De ese pelo.

Así que con su forzada retirada el político metido a titular del Seguro se convierte en la primera baja del gabinete presidencial del “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador”, por de a cómo ventilara que las instancias hacendarias “lo atarán de mano$”, y no le permitieran operar, a partir de que impera un centralismo y burocratismo, cuando se suponía que las cosas serían diferentes. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que en su misiva Germán señalara con dedo de fuego que: “El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el “cargo” que el “encargo”. Así estuvo la descobijada.

Aunque tampoco hay que ser ingenuos, como para creer que Carlos se manda sólo, por suponerse que nada se hace sin consultársele a López Obrador, por ser obvio que todo lo “palomea”, de ahí porque el ahora orillado a renunciar apuntillara que se requiere de un gran cambio legal, y no una pequeña reforma reglamentaria, por la Cuarta Transformación no ser cambios burocráticos, sino revolución cultural.

Con lo que está de más el resaltar que así es como Martínez le está moviendo el tapete al mismísimo Andrés Manuel, como consecuencia de que no le facilitaran el trabajo en esa dependencia, sino todo lo contrario, aunque lo que es éste ya ayer le dejó en claro que lamentaba su decisión, pero que no estaba de acuerdo con sus argumentos, después de esa exhibida que “le pegara”. Ni más ni menos.

Y tan entre ambos se “rompió la liga” y los posibles acuerdos que había, que no solamente dejó entrever que la daba la razón a Urzúa, sino que además anticipó que afortunadamente hay muy buenos elementos en el equipo para reemplazarlo, pronosticando que lo más probable es que se regrese al Senado, como dándole a entender que no le va a rogar, pero que tampoco ya puede dar marcha atrás. ¡Vóitelas!

Sobre todo después de que Germán dijera que era inhumano que primero se fijaran en los pesos y centavos, antes que en salvar vidas, por como lo mandaran a la guerra sin fúsil, o en este caso sin bisturí, medicamentos, equipamiento y todo lo necesario para sacar del rezago al IMSS, de ahí que no quisiera poner en riesgo su prestigio y carrera política, por lo que mejor corrió, antes que digan que ahí quedó.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que sí “está muy mal” el Seguro Social…Pa´ que vean que Germán, el ex del IMSS, no andaba tan errado, ahí tienen que quien ayer lo secundara, en cuanto al atraso en que está esa insaludable instancia federal, es el encargado de la plaza en Sonora, Guillermo Noriega, luego de que en su comparecencia ante Columnistas Políticos, confirmara el déficit con que operan.

Toda vez que crítico y echado pa´ delante como es el también ex fundador de la organización Sonora Ciudadana, vaya que le salió lo “ciudadano”, a la hora de hacer una radiografía del como se encuentra ese organismo de salud en la Entidad, que es con una atención tan deficiente, que si apenas llega al 50%, o la mitad de la que deberían prestarle a los alrededor de un millón 800 mil afilados, por el faltante de médicos y hospitales que viene arrastrando desde hace más menos unos 15 años. De ese tamaño.

Es por lo que Noriega Esparza expusiera que también es de la idea de cambiar la fórmula, o la receta, en aras de crear un nuevo modelo, en vez de continuar con la política de parches que se han aplicado en todo ese tiempo, como si solamente fueran “curitas”, cuando lo que en realidad urge hoy en día, ya es una “cirugía mayor”, con la finalidad de resolver o “sanar” esas deficiencias de fondo, y no por mientritas.

No en balde es que “El Memo” Noriega igualmente advirtiera, que si las condiciones no están dadas para mejorar ese mal del Seguro Social, por el estilo no le quedara “díotra”, más que seguir los pasos de su ex jefe Martínez Cázares, bajo la visión de que ese ente no está como para hacerle al héroe, por ser pacientes los que están de por medio, antes que hacer cuadrar los números de los financieros. ¡Tómala!

Tan es así que no tuviera empacho en reconocer lo ventaneado por el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Javier Villarreal, de que el servicio que prestan “está para llorar”, o más bien para morirse, pero sin avalar la forma en que lo están haciendo, como es convocando a una huelga masiva de empresas para el 8 de julio, porque con eso tendrían menos recursos, vía las cuotas que cobran.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Le llueve en su milpita” al de la CTM…Al que le ha llovido en su milpita, es al cabecilla de la CTM en suelo sonorense, Javier Villarreal, porque lo menos que le han mandado a decir, es que podrán ser muy válidas sus demandas de una mejoría en el IMSS, Infonavit y Fonacot, pero que no tienen porque tomar como rehenes a 2 mil compañías que ya emplazaron a huelga para los primeros de julio de éste año.

Prueba de ello es que la mismísima gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, fuera de las que les pusiera peros a esos amagos de paralización que se traen, ya que con todo y lo legítima de sus exigencias, pero ya les aclaró que no comparte, y mucho menos apoya, esa amenaza de movimiento huelguístico contra consorcios que ninguna culpa tienen, y que son los que estarían pagando las consecuencias. ¡Palos!

Razón por la cual es que con todo y que Claudia se ofreciera a realizar una labor de gestora ante las autoridades federales, para disipar ese amago de paro multitudinario, pero sin dejar de restregarles que no se vale que quieran hacer pagar a justos por pecadores, y más cuando se trata de peticiones que tienen mucho tiempo, o casi casi de toda la vida, como para que ahora se estén yendo a esos extremos. ¿Qué no?

Pero por si eso fuera poco, lo que es también líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), Manuel Clark, igual ayer “le puso el dedo en la llaga” a Javier y compañía, al fustigar que con esas acciones desestabilizan el ambiente laboral, aunado a que consideran que más bien se están haciendo un harakiri, o escupiendo “pa´ rriba”, por como lo han permitido.

Pues lo que es Clark Moreno no se anduvo por las ramas para decirles sus verdades al respecto, al recordarles que esas son problemáticas que crecieron desde hace años, en parte por como esa central obrera las ha solapado, si se toma en cuenta que desde siempre han sido miembros de los consejos consultivos de las citadas dependencias, por ser tripartitas, de ahí que tengan comal y metate en ellas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Está “Prohibido NO cuestionar” en el PRI…Quienes estarán haciendo valedero el dicho que dice que, ¡el buen Juez por su casa empieza!, son los priístas, a partir de lo anunciado por el dirigente del PRI estatal, Ernesto De Lucas, con lo que será el programa denominado “Prohibido NO cuestionar”, que desde el próximo viernes estarán poniendo en marcha para generar una política de autocrítica. ¡Órale!

Y es que contrario a oootros que no se ven la cola, como en la fábula de la zorra, lo que es el famoso “Pato” De Lucas advierte que el tricolor Sonora será el primero en denunciar a los funcionarios del Gobierno del Estado y de las alcaldías gobernadas por los priístas que no cumplan con el ejemplo de transparencia y el proyecto gubernamental de la “Gober”, Claudia Pavlovich. De ese vuelo.

Para el caso es que el jerarca del priísmo sonorense precisara, que será una estrategia que consistirá en la realización de Foros Regionales, a través de los cuales impartirán unos ciclos de conferencias con especialistas que tengan que ver con el servicio de la función pública, porque a diferencia de los demás, lo que quieren es “dejar de ver la paja en el ojo ajeno, para detectar la posible viga en el propio”.

De ahí que para abrir boca y poner en marcha esa táctica de autocriticada, es que el viernes 24 de enfrente arrancarán en esta Capital con la disertación del reconocido historiador, analista político y líder de opinión, José Antonio Crespo Mendoza, misma que tendrá lugar a las 18:00 horas en las instalaciones del ex invencible, para lo cual la invitación es abierta al público, y totalmente gratuita. ¿Cómo la ven?

En lo que es un plan de “Prohibido NO cuestionar” que también es auspiciado por la Fundación Colosio, que preside el ideólogo Bulmaro Pacheco, de ahí que estén haciendo el uno-dos junto con Ernesto, en eso de empezar a ser autocriticos con ellos mismos, por ser bien sabido que el que no detecta sus errores, nunca podrán corregirlos, por lo que de esa forma pretenden enmendar el camino para ser mejores.

Correo electrónico: [email protected]