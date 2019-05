Reitera gobernadora necesidad de Guardia Nacional

Aclaró que no bajará la guardia y mantendrán la lucha pegándoles, con inteligencia financiera, en donde más les duele a los delincuentes

Al reiterar de la necesidad que llegue la Guardia Nacional a Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano agregó que con inteligencia financiera se atacará a la delincuencia organizada, al ser la única manera de desarticularla.

Ante los hechos violentos registrados contra las diferentes corporaciones policiacas en la entidad y que han dejado ocho elementos muertos en lo que va del año, la mandataria estatal abundó que son situaciones preocupantes y que requieren reforzar la seguridad y contar con el apoyo de la Guardia Nacional.

“Aquí es necesario que todos se pronuncien y trabajemos en equipo, como lo estamos haciendo, hay cosas que le atañen a la federación, al estado, al municipio, pero finalmente a la gente no le importa quién es el responsable, lo importante es que demos la cara y asumamos la responsabilidad que nos toca y trabajemos todos juntos”, argumentó.

A las corporaciones que a ella le toca responder, se protegerán de la mejor manera posible, sobre todo quienes con mucha valentía y decisión tienen a su cargo o están bajo su mando elementos policiacos, añadió.

“Yo ya tomé cartas en el asunto, yo en lo personal y la fiscal del estado, no están solos (policías) no se sientan solos, sabemos que hacen un trabajo muy valioso y no podemos perder la lucha”, argumentó Pavlovich Arellano.

Recalcó que la estrategia es apostar a la inteligencia financiera para pegarle a lo que le duele más a la delincuencia organizada “tenemos que hacer uso de esas armas, porque es la única manera que tenemos para desarticular”.

Rechaza llamado de CTM a huelga general

Con respecto al anuncio que hizo la CTM Sonora de irse a huelga general en el estado el próximo ocho de julio, si las condiciones y prestaciones de servicios no se mejoran en IMSS, Infonavit y Fonacot, la mandataria estatal comentó que intervendrá como gestora para evitar este escenario.

“Me parece que las demandas de los trabajadores pueden ser muy válidas, el tema del Seguro Social, Infonavit hace mucho tiempo lo tienen los trabajadores, pero no entiendo las formas de abordarlo, las empresas no tienen la culpa”, argumentó.

Subrayó que está a favor de la paz laboral en el estado, porque es un gran elemento para continuar siendo competitivo y generador de muchos empleos, puntualizó.