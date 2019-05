Pacta “El Mono” como informante de EU

Dos meses después de ser extraditado de España, Juan Manuel “El Mono” Muñoz se convirtió en informante del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con medios texanos, “El Mono”, dueño de gasolineras en Coahuila vinculado al narcotráfico y al huachicol, y con redes políticas, es una pieza clave para que fiscales estadounidenses vayan por objetivos mexicanos.

El ex Gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, es uno de estos objetivos, señaló el periódico estadounidense San Antonio Express News.

Para convertirse en informante, Muñoz alcanzó un acuerdo con los fiscales y un juez federal en una Corte de San Antonio para cooperar como testigo, a cambio de beneficios en su condena.

Durante la audiencia ante el Juez David Ezra, el coahuilense se declaró culpable de uno de los cuatro cargos que enfrentaba: lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Con este acuerdo se convirtió de ex fugitivo de alto nivel a informante del Gobierno y una pena menor a 20 años de cárcel, sentencia que está programada para el 25 de noviembre.

En marzo, “El Mono” fue extraditado a San Antonio procedente de España, donde fue arrestado en el 2016 acusado de importar droga.

En el 2015, Muñoz fue acusado formalmente de cuatro cargos relacionados con la importación y distribución de cocaína en Texas, un cargo de conspirar para lavar dinero y un cargo de conspiración para portar un arma de fuego mientras traficaba con droga.

Muñoz se declaró culpable sólo del cargo de conspiración de lavado de dinero.

“En la audiencia”, publicó el San Antonio Express, “(el juez), quien tomó la declaración de culpabilidad de Muñoz, se aseguró de no revelar los detalles que han convertido a Muñoz en un blanco tan valioso para los fiscales estadounidenses, que han estado investigando a algunos políticos y funcionarios mexicanos, incluyendo a un ex Gobernador de Coahuila, en un caso de lavado de dinero que abarca varios años”.

Entre las personas cercanas a “El Mono” se encuentra Humberto Moreira, Gobernador de Coahuila del 2005 al 2011, precisó el diario texano.

“Los agentes federales en San Antonio han estado investigando a Moreira durante varios años en relación con las denuncias de lavado de dinero aquí, pero no ha sido acusado y niega haber cometido ningún delito”, añadió.

En enero del 2016, autoridades españolas detuvieron en Madrid a Moreira, acusado de lavado de dinero originadas en Estados Unidos, pero logró salir tras una semana y después regresó a México.

Sin embargo, poco después capturaron a Muñoz, que vivía en Barcelona, en un barrio cercano donde vivía Moreira.