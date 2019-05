Llama Ernesto De Lucas a autocrítica en el PRI Sonora

Realizarán conferencias con especialistas a través del programa “Prohibido NO cuestionar”.

Como parte del ciclo de conferencias que a través de Foros Regionales para la autocrítica habrá de realizar el PRI Sonora, Ernesto De Lucas Hopkins, informó que arrancarán con esta actividad a través de la conferencia del reconocido historiador, analista político y líder de opinión, José Antonio Crespo Mendoza.

La cita es el próximo viernes 24 de mayo a las 18:00 horas en las instalaciones del PRI Sonora, para lo cual la invitación es abierta al público y totalmente gratuita, informó el presidente del Partido Revolucionario Institucional De Lucas Hopkins, quien agregó que éste es gestionado por la Fundación Colosio y su presidente Bulmaro Pacheco Moreno.

Este ciclo de conferencias, tiene como claro objetivo empezar por ser autocriticos nosotros mismos, trayendo a la entidad a analistas de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, quienes nos permitan empezar a dirimir al interior del partido absolutamente todas las autocriticas que nos tengamos que hacer, para posteriormente, juntos construir la propuesta con la que tenemos que trabajar de cara a la sociedad sonorense.

“El PRI Sonora será el primero en denunciar a funcionarios del Gobierno del Estado y alcaldías gobernadas por el PRI, que no cumplan con el ejemplo de transparencia y el proyecto de gobierno de Claudia Pavlovich Arellano”, indicó el dirigente del tricolor.

Acompañado por el Presidente de la Fundación Colosio, Bulmaro Pacheco Moreno y por el Secretario de Cultura, José Rómulo Félix, De Lucas informó que este activismo de foros de autocrítica se ha denominado “Prohibido NO cuestionar”, para lo cual las puertas del PRI Sonora estarán siempre abiertas para recibir a quienes son la gran mayoría, los sonorenses que no tienen preferencia partidista.

Asimismo, anunció que el sábado 25 de mayo se habrá de realizar la Toma de Protesta para los 650 integrantes que conformarán el renovado Consejo Político Estatal del PRI en Sonora para el periodo 2019-2022