La primera vez que tienes una infección vaginal, todas hemos pasado por este calvario

La comezón, el ardor, el enrojecimiento, incluso en ocasiones el flujo vaginal, pueden ser síntomas de una infección vaginal y muchas de nosotras hemos pasado por eso. Esto es lo que pasa la primera vez que tienes una infección vaginal.

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, la infecciones vaginales pueden presentarse en la mujeres durante cada etapa de su vida, incluso en la niñas, pues no siempre tiene que ver con el comportamiento sexual.

Algunas causas de las infecciones vaginales son:

Mala higiene

Es muy importante lavar la zona íntima correctamente, de preferencia con agua y jabón neutro y enjuagar sin que queden residuos.

Shampoo vaginal

El uso de este tipo de jabones no es muy recomendable, ya que contiene ciertas sustancias que alteran el pH de la vagina y se expone más a infecciones vaginales.

Uso de ropa interior sintética

Este tipo de ropa provoca mayor sudoración y las infecciones, sobre todo por hongos se reproducen con mayor facilidad.

Calor

Al igual que la ropa interior que no es de algodón, el calor produce sudor y favorece las infecciones.

Relaciones sexuales

Tener relaciones sexuales sin protección tiene una gran posibilidad de contraer una infección vaginal, pues los fluidos que interactúan pueden provocar hongos.

La primera vez que tienes una infección vaginal puedes asustarte bastante, incluso confundirlo con una Enfermedad de Transmisión Sexual. Lo más importante es no asustarte y actuar, por eso es importante conocer los síntomas.

Los síntomas de una infección vaginal son:

1. Comezón

2. Irritación

3. Ardor

4. Secreción

5. Flujo vaginal abundante

6. Mal olor

7. Inflamación en la vulva

El tratamiento que se debe llevar a cabo si tienes una infección vaginal regularmente es a base de óvulos o pomadas. Todo va a depender del tipo de infección del que se trate, las más comunes son Candidiasis, Vaginosis Bacteriana , o Vaginitis Tricomoniasis.

Existe un tratamiento distinto para cada una de ellas, por eso es muy importante que ante cualquier síntomas de infección vaginal acudas con el médico.

Fuente: Salud 180