Karol Sevilla y Danna Paola realizarán la nueva versión de ‘Quinceañera’

Ha trascendido que Karol Sevilla de 19 años y Danna Paola de 23, serán las protagonistas de la nueva versión de Quinceañera, una telenovela mexicana producida por Carla Estrada para Televisa en 1987, misma que se basó en la película del mismo nombre filmada en los años 60.

A unas semanas de comenzar las grabaciones, una fuente cercana a la producción contó que Danna ganará casi un millón de pesos menos que Karol.

A Karol le pagarán 58 mil pesos por cada capítulo o sea que por 25 capítulos que durará la serie cobrará casi un millón y medio de pesos, mientras que a Danna ni la mitad de eso ya que le pagarán 500 mil pesitos.

La cantante de Fama todavía no sabe que ella ganará menos que su compañera, y aunque se sabe que a Danna le cae bien Karol, esperamos que eso no cambie, y no se desanime al saber que no estarán a la par en salarios.

Cabe recordar que hace unos ayeres la telenovela fue protagonizada por Adela Noriega quien tenía 17 años de edad en ese entonces y Thalía solo 15 años.

Fuente: SDP noticias