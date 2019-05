‘Chucky’ Lozano será baja del Tri para Copa Oro

Todo parece indicar que Hirving Lozano se perderá la Copa Oro 2019 debido a una lesión en la rodilla izquierda, la cual sufrió en la recta final de la temporada de Eredivisie.

La imagen del “Chucky” llegando a México en muletas, misma que circuló en redes sociales durante las últimas horas, dejó en claro que no está listo para encarar el certamen veraniego. Por ende, será sometido a pruebas médicas en aras de descartarlo definitivamente.

El habilidoso extremo arribó al país acompañado del jefe de los servicios médicos del PSV, Wart van Zoest, pues la intención de los Granjeros, una vez que se certifique su lesión, pueda regresar a Holanda en aras de continuar con su rehabilitación.

Futuro del “Chuky” estaría en Italia

De acuerdo con múltiples rumores, Lozano saldría del PSV para integrarse al Napoli de la Serie A, ya que es una de las principales peticiones del entrenador Carlo Ancelotti, es por ello que el conjunto recalado en Eindhoven desea no arriesgar a quien es uno de sus máximos activos.

Además de los transalpinos, se llegó a especular que el ex Pachuca era seguido de cerca por Barcelona, Manchester United y Everton; no obstante, todavía no existe nada oficial respecto a su futuro.

Y es que tampoco está descartado que pueda seguir una campaña más con los Granjeros, que buscarán volver a ganar el título de la Primera División Holandesa tras perderlo ante Ajax y también regresar a la UEFA Champions League.

Fuente: SDP noticias