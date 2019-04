Emite Isssteson recomendaciones para cuidar la piel

Los efectos de los rayos ultravioleta en la piel y el organismo pueden ser devastadores, por lo cual es importante tomar algunas precauciones, informó la especialista en dermatología del Isssteson, Irma Dolores Pérez Félix.

Detalló que es importante tener como prioridad el cuidado de la piel, aun cuando la exposición al sol sea de pocos minutos, ya que exponerse a los rayos solares sin el uso de protección, sumando además una dieta poco saludable, el tabaquismo o una deficiente hidratación, puede provocar daños.

Ante ello, la experta del Instituto recomendó cinco aspectos que se deben tomar en cuenta durante los días de asueto de Semana Santa y siempre.

Primero, evitar exponerse al Sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, ya que es durante este lapso de tiempo que los rayos son más intensos y causan más daños a la piel.

Explicó que la alta radiación no sólo provoca quemaduras en la piel, sino que también afecta al sistema inmunológico, puede dañar los ojos y acelerar el envejecimiento.

Como segundo punto expuso que es necesario el uso de bloqueadores solares, de preferencia los que tengan factor de protección solar (SPF) de mínimo 30 y que cubra frente a los rayos ultravioleta UVA y UVB.

“No hay que olvidar, orejas, manos, pies, los hombros y detrás del cuello. Hay que ser generoso con la aplicación del protector solar, se aplica de preferencia cada dos horas sobre todo si los pequeños están nadando o han sudado”, dijo Pérez Félix.

Aclaró que los niños menores de seis meses no deben usar protector solar, por lo que consideró necesario no exponerlos y vestirlos con prendas ligeras que cubran todo su cuerpo.

La tercera recomendación que emitió la especialista del Isssteson tiene que ver con informarse sobre los efectos alternos que producen algunos medicamentos, ya que en ciertos casos pueden elevar la sensibilidad a la luz solar.

Se incluyen algunos antidepresivos, así como el ibuprofeno o la aspirina. En este sentido señaló que es importante consultar con el médico sobre los efectos secundarios de los medicamentos y cómo pueden afectar la piel.

En el cuarto punto, la dermatóloga de Isssteson pidió tener cuidado con los productos para la piel, ya que no todas las cremas tienen en realidad todas las bondades que señalan las etiquetas.

Explicó que bronceadores y cremas de origen vegetal o específicamente de cítricos pueden empeorar las quemaduras y producir manchas en la piel, por eso es importante usar productos certificados que cuenten con protección UVB y UVA.

Como último punto manifestó que es importante conocer las condiciones del lugar que se visitará, ya que si se trata de playa, se debe revisar que no exista una alerta de medusas para evitar dermatitis por contacto con ellas.

Además recomendó aplicar repelente de manera frecuente, por ejemplo cada dos horas, para prevenir la picadura de insectos transmisores de enfermedades.