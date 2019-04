“No necesito un hombre como tú”: Becky G a Maluma en su nueva canción

A pesar de que Medellín, el sencillo que lanzaron Maluma y la reina del pop Madona fue uno de los acontecimientos más esperados dentro de la industria musical, parece que no todo salió bien pues a la mayoría de los seguidores de las dos estrellas la canción no sólo no los sorprendió sino que les disgustó.

Pero eso no ha permitido que el reguetonero se sienta ofendido o con ganas de continuar pues acaba de salir a la luz La Respuesta, su nueva colaboración con Becky G. Como recordarás, antes estos dos representantes de los ritmos urbanos ya habían trabajado juntos con el tema Mala mía.

Becky G tunde a Maluma

La buena noticia en todo esto es que Becky G, con su sello inconfundible que reivindica el papel de las mujeres dentro de este tan polémico género musical, le ha dejado más que claro a Maluma que no necesita a un hombre como el que él representa.

La canción, igual que otros temas similares, parece ser un diálogo entre los dos involucrados, y en él, Maluma asegura que busca una mujer independiente que haga sus cosas sola… tristemente, a la menor provocación recuerda que sólo la busca por su atractivo físico y con fines sexuales.

“Perdona si es que tanto yo te insisto, pero tiene un bote que me trae loquito”.

MALUMA

De ese diálogo surge el título de la canción pues la única respuesta que pueden darse entre ellos es un contundente “NO”.

Fuente: SDP noticias