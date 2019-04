Ex de Jenni Rivera ingresa a la cárcel

El expitcher ligamayorista se entregó este viernes para cumplir su condena tras aceptar posesión de 20 kilos de cocaína con intención de distribuir

Esteban Loaiza ex de Jenni Rivera, se entregó este día a las autoridades de Estados Unidos para cumplir una condena de tres años de cárcel, luego de haber aceptado que tenía bajo su poder 20 kilogramos de cocaína, misma que iba a distribuir.

El exbeisbolista compartió a través de su Instagram una imagen disfrutando de la playa y la acompañó con un mensaje para sus amigos y familiares donde les asegura que se encuentra preparado para cumplir su sentencia.

“Saludos a todos hoy en este día me fui a la playa a ver y estar donde más me gusta esta disfrute el día antes de mañana que es mi día de entregarme aquí estamos fuertes y vamos a seguir a delante con la frente en alto y muchas gracias por todo el apoyo a mis fans y seguidores familiares y amigos los que son y ellos saben y los vemos fuera cuando acabe mi tiempo muchas gracias a todos por estar conmigo”, expresó Esteban.

También compartió una imagen en la que deja saber la dirección donde va a cumplir su condena. En la imagen se lee: Aquí voy estar por orita(sic) en esta direction [email protected] mis fans familiares para los que me quieran mandar una carta o escribir muchas gracias por el apollo(sic) saludos a todos #?????.

Loaiza y la fallecida Jenni Rivera se conocieron en Mazatlán, Sinaloa, cuando él jugaba para los Tomateros de Culiacán. En 2010 ya estaban comprometidos y se casaron en septiembre de ese año en una ceremonia inmensa. Su luna de miel fue en Bora Bora.

Después de dos años, en medio de un escándalo sobre una supuesta infidelidad por parte del expelotero con ‘Chiquis’ Rivera, la hija de Jenni, se separaron.