Repunta pasaje en la Central Camionera

En los últimos días en la Central Camionera de Hermosillo se ha registrado un aumento en la demanda de pasaje, sin embargo quien decide disfrutar del período vacacional de Semana Santa en otras ciudades pueden comprar sus boletos sin contratiempos.

Gustavo Sánchez, quien se dirigía a la Ciudad de México, comentó que aunque sean días de asueto la disponibilidad de autobuses se ha comportado como cualquier día del año.

“Pensé que iba a batallar para conseguir boleto pero en cuanto llegué lo compré y me dijeron que saldría a las once de la mañana, y en el tiempo que he estado en la central pues no se ha visto tanta gente circulando”, manifestó.

A su vez, Aida Ibarra, quien iba en compañía de su hermana a Ciudad Obregón, dijo que compraron el pasaje tres días antes para poder viajar en el tiempo previsto, pero al llegar al recinto el día de su viaje se percataron que no había necesidad de prepararse con antelación.

Por su parte, Rosa Flores, vendedora de boletos en la taquilla de Transportes Elite, indicó que la demanda aumentó al menos un 50 por ciento pero no se ha presentado saturación de pasajeros.

Asimismo mencionó que los destinos más solicitados por los vacacionistas son Obregón, Navojoa, Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Tijuana, Santa Ana y Agua Prieta.

“Durante Semana Santa seguiremos respetando los descuentos del cincuenta por ciento en el pasaje a estudiantes, maestros, personas de la tercera edad y niños de tres a once años”, aseveró.