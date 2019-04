Mueren cuatro en rescate de detenido en Celaya

Un comando que irrumpió en la Comandancia Norte de la Policía para sacar a un delincuente; entre las víctimas está un juez calificador

Cuatro muertos, entre ellos un juez calificador, y un militar herido fue el saldo del intento de rescate de un detenido realizado por un comando que irrumpió en la Comandancia Norte de la Policía de Celaya.

El comando integrado por al menos una decena de hombres arribó la tarde de ayer, a bordo de tres camionetas, a la Comandancia de la Policía donde se encontraba detenido Armando Soto González, quien horas antes había sido arrestado por agentes por el delito de robo de vehículos.

El comando abrió un boquete en la parte posterior de la Comandancia, ubicada en la colonia Fovissste, para ingresar y rescatar al detenido.

En la irrupción, los delincuentes abrieron fuego y dejaron heridos al juez calificador Francisco González Ramírez, y al civil, Marco Antonio Patiño Gallegos, quienes murieron posteriormente cuando recibían atención médica.

Dos policías que se encontraban en el interior de la comandancia fueron levantados por el comando que logró salir de la zona a bordo de las tres camionetas y posteriormente huyó por la carretera Celaya-San Miguel de Allende.

A la par, para proteger la huida, en la carretera Celaya-Salvatierra, hombres armados incendiaron un par de vehículos para distraer a los cuerpos de seguridad.

Tras el ataque a la comandancia de la policía, elementos del Ejército, Policía Federal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado montaron un operativo y en la comunidad de La Concepción lograron encontrar abandonada una de las camionetas utilizadas por los gatilleros.

El operativo montado dio resultados y en la comunidad de Santa Teresa los delincuentes enfrentaron a militares y policías federales.

En la refriega dos presuntos atacantes murieron y sus cuerpos quedaron en la batea de una camioneta de color blanco con matrícula GS150A.

Otros delincuentes lograron escapar a pie entre la maleza y son buscados por fuerzas federales y estatales, mientras los dos policías que fueron levantados lograron escapar.

Autoridades estatales informaron de manera extraoficial que Soto González, a quien los hombres armados acudieron a rescatar y que fue recapturado, forma parte de un cártel que opera en la entidad y que disputa el robo de combustible, aunque no se dio a conocer la organización criminal a la que pertenece.

Sobre el militar herido no se dio a conocer su identidad.

En menos de una semana es la segunda acción de rescate que realizan hombres armados en la entidad.

La semana pasada un ex policía de Salamanca, herido en un enfrentamiento con policías federales, fue rescatado por un comando cuando era trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital.

Los delincuentes amenazaron a paramédicos y la Cruz Roja dejó de prestar servicios por un lapso de 24 horas.