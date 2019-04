Descartan “identificar” a los fariseos

El secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Nicolás Alfredo Gómez Sarabia, aseguró que no es necesario entregarles una credencial que identifique su autenticidad

A pesar de que la etnia Yaqui de las distintas ramadas han denunciado la presencia de al menos 20 fariseos “piratas”, el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Nicolás Alfredo Gómez Sarabia, aseguró que no es necesario entregarles una credencial que identifique su autenticidad.

“Cualquier persona se puede vestir de fariseo, no está prohibido, a parte no cuesta tan barato el traje ni aguantar el calor debajo de la máscara, por lo que si desquitan el dinero que le piden a la población aunque no sea destinado a las tradiciones”, manifestó.

La administración municipal actual, dijo, está en contra de “poner candados” a las personas, ya que se basan en lo que pregona el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Las personas que necesitan el recurso no necesitan de un atuendo para pedirlo, porque también hay músicos que piden cooperación, nadie es propietario de un área y para prueba están los migrantes”, recalcó.

Lo anterior debido a que los chapayecas solicitan a las autoridades prohíban que los fariseos impostores provenientes de Sinaloa deambulen por la Ciudad, dado que usan el dinero recaudado para sus necesidades y no para seguir las tradiciones.