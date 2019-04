Derrotan 76ers los Nets 131-115

Ben Simmons registró 31 puntos y 9 rebotes, mientras que Tobias Harris se fue con doble doble, al registrar 29 puntos y 16 asistencias

De la mano de Ben Simmons y Tobias Harris, los 76ers vencieron 131-115 a los Nets y tomaron la delantera 2-1 en la serie.

Simmons registró 31 puntos y 9 rebotes, mientras que Harris se fue con doble doble, al registrar 29 puntos y 16 asistencias.

Filadelfia se adueñó de la duela con tiros de campo, más las combinaciones entre Harris y Simmons en el perímetro y en la pintura, que fueron una pesadilla para los Nets.

Desde el banquillo, Boban Marjanovic aportó 14 puntos.

Los 76ers tuvieron la baja de uno de sus jugadores estelares, pero aun así no pesó su ausencia.

Minutos antes del inicio del tercer partido, la directiva de Filadelfia informó la baja de Joel Embiid por una molestia en la rodilla izquierda; las dolencias en la articulación sonaron las alarmas de la franquicia desde el inicio de los Playoffs.

En los primeros dos juegos, Embiid promedió 22 puntos y 12 rebotes. Dependerá su evolución para volver a la actividad.

Los Nets son un equipo que tiene por fortaleza su juego de conjunto, pero para el tercer juego no todos estuvieron a la altura de un compromiso de postemporada.

El mejor hombre de Brooklyn fue D’Angello Russell quien anotó 26 puntos, le siguió Jarrett Allen con 15, pero sus otros tres compañeros titulares no pasaron del doble dígito en unidades.

El cuarto juego será el sábado en Brooklyn a partir de las 14:00 horas, para el quinto la serie regresará a Filadelfia.