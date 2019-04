Demanda Paulina Rubio a Colate

La querella la presentó en una corte de Miami; además señala que su ex esposo rompió el acuerdo de custodia compartida de múltiples maneras

Paulina Rubio demandó en una corte de Miami a su ex esposo, el español Nicolás Vallejo-Nagera, más conocido como “Colate”, porque supuestamente le ha ocultado el paradero de su hijo, además de que rompió el acuerdo de custodia compartida de múltiples maneras.

Según documentos legales, la demanda fue presentada el pasado 12 abril con moción urgente.

Entre otras cosas, la artista se queja de desconocer el paradero exacto de su hijo, Andrea Nicolás, y que cuando llamó a la escuela una mañana le dijeron que su padre se lo había llevado.

También manifiesta su preocupación porque Colate no solamente está descuidando su bienestar, sino que también lo está involucrando en un comportamiento alienante que lo afecta negativamente y, por lo tanto, le pide a la Corte que intervenga de inmediato.

Los documentos también indican que por tres semanas su ex pareja le impidió realizar con regularidad llamadas telefónicas y contacto por FaceTime con Andrea Nicolás, tal como establece su acuerdo de custodia compartida.

Rubio agregó en la descripción que en una de las pocas llamadas que pudo sostener con su hijo, le confesó que estaba demasiado cansado para hablar, pues su padre y él regularmente se iban a dormir hasta las 04:00 horas de la mañana.

Colate, quien recibió la demanda a solo unos días de irse a una isla desierta para participar en el reality show “Supervivientes”, mostró su desconcierto al hablar con sus compañeros del programa “Despierta América”, de Univisión, del cual él es conductor.

“La verdad es que no tengo demasiado claro qué es lo que está buscando”, confesó.

El español también indicó que, debido a que Paulina Rubio vive en Madrid desde el mes de agosto pasado, adelantó su viaje a la capital española para estar con su familia antes de irse al concurso televisivo.

Relató que su intención era entregar al niño en la capital española, en vez de en Miami, que es donde la corte estableció este intercambio.

Colate también se defendió argumentando que las pruebas de dónde ha estado con su hijo quedaron documentadas en su cuenta de instagram.

“Se lo he pedido un millón de veces. Creo que lo mejor para el niño es hacer las cosas correctamente y creo que esto es una actitud equivocada y que no sirve absolutamente para nada bueno”, dijo el empresario.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nagera se casaron en abril de 2007 y Andrea Nicolás nació tres años más tarde, aunque en marzo de 2012 iniciaron el proceso de divorcio que terminó firmándose finalmente el 13 de noviembre del 2014.