Caen cinco policías por muerte de detenido en Chihuahua

Los agentes preventivos que participaron en la detención y traslado de un hombre que murió luego de ser arrestado por violencia familiar, son investigados

La Policía Municipal de Chihuahua puso a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) a cinco agentes preventivos que participaron en la detención y traslado de un hombre que murió luego de ser arrestado por violencia familiar.

Luego de que la FGE dio a conocer que la causa de muerte del ex ministerial Leopoldo Soto fue asfixia mecánica por estrangulación, el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya Chávez, ofreció una nueva conferencia de prensa.

El mando policiaco indicó que los uniformados fueron puestos a disposición de las autoridades estatales para que con total transparencia y en apego a la ley se determinara su probable responsabilidad en los hechos.

La corporación señaló que con independencia de los resultados de la necropsia y en caso de que exista un probable uso excesivo de la fuerza, reitera la firme disposición para el esclarecimiento de los hechos y para que se aplique todo el peso de la ley a quien resulte responsable, incluso si se tratase de algún elemento de esa corporación.

“La Dirección de Seguridad Publica lamenta estos hechos y reitera que estamos para servir y proteger a los chihuahuenses, en la Policía Municipal no vamos a permitir ningún abuso y mucho menos la comisión de ningún delito”, señaló Loya Chávez.

Además, Loya Chávez expuso que para la dirección a su mando es importante revisar de fondo los protocolos de actuación y uso de la fuerza de los elementos frente a situaciones que pudieran parecer de rutina, pero que ante el uso y abuso de drogas, estupefacientes y alcohol, se requiere el empleo extraordinario de medidas y recursos para proteger a gente inocente.

“Es decir: situaciones que parecieran ser delitos o faltas administrativas simples y que no ameritarían mayor riesgo para los elementos y la población, por el consumo de drogas convierten a los involucrados en sujetos peligrosos fuera de control por su alto nivel de euforia”.

“Esto nos debe llevar como institución a tomar acciones preventivas como el reforzamiento de protocolos y equipamiento que nos permitan tener un mejor manejo de estas situaciones y proteger a la población del riesgo que representan”, agregó.

“Hacemos un llamado a la sociedad a estar vigilantes y alerta para combatir el consumo de estupefacientes, así como a denunciar oportunamente cualquier delito y acompañar a las fuerzas del orden en estos procesos”, dijo el titular de Seguridad.

Además, se informó que el pasado miércoles 17 de abril, Gilberto Loya se reunió con Néstor Armendáriz Loya, nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a quien solicitará su acompañamiento y consejo para la revisión de protocolos, así como para la implementación del nuevo sistema de justicia cívica.

“Lo anterior para que la corporación que encabezo continúe siendo un referente nacional en buenas prácticas y sobre todo seguir honrando nuestro compromiso de servir y proteger a los chihuahuenses”, dijo.