Supervisa gobernadora operativo Semana Santa

Con la presentación del código QR #TeQueremosSeguro para que los turistas tengan acceso a información para su autoprotección y apoyo en estas vacaciones, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano supervisó el Operativo de Semana Santa 2019, en el que participan en forma coordinada más de dos mil 800 elementos de los tres niveles de gobierno en la atención y apoyo a los vacacionistas.

Acompañada de los presidentes municipales Sara Valle Dessens, de Guaymas; y Francisco Javier Genesta Sesma, de Empalme, la mandataria estatal destacó que con esta aplicación el usuario tendrá acceso a información y contenido multimedia sobre servicios, puntos turísticos, consejos de prevención y seguridad, así como aplicaciones web de distintas dependencias.

Un ejemplo es el mapa digital de Protección Civil, que contiene información sobre curvas, desviaciones, vados y arroyos, puestos de socorro de Cruz Roja, puestos de auxilio de Policía Federal y Estatal, y puestos de comando del C5.

“Esta aplicación QR, van a poderse meter a esa aplicación QR y van a poder ver dónde hay tráfico, ojalá y no, pero dónde hay un accidente, dónde están los puntos turísticos más importantes y más bellos, la atención que se está brindando en diferentes puntos carreteros, es decir toda la información que todos requerimos para poder pasar unas felices vacaciones”, expresó.

La gobernadora Pavlovich agradeció el trabajo de los dos mil 861 elementos de todas las corporaciones y dependencias federales, estatales y municipales, así como de asistencia privada que con 771 unidades de rescate trabajarán para brindar la mejor atención a los turistas y visitantes en cada una de las regiones de la entidad.

“Yo le agradezco muchísimo a todo el personal, a todos aquellos que no van a tener vacaciones, que van a estar pendientes de los turistas, y también les quiero pedir con este programa Sonora con Actitur, que atendamos a los turistas con amabilidad, con una sonrisa, con afecto, porque a veces eso importa más que cualquier otra cosa”, manifestó.

En esta supervisión del Operativo de Semana Santa 2019 la mandataria estatal pidió a los turistas y visitantes cuidarse y cuidar de su familia para que pasen unas felices vacaciones y tengan un buen regreso a casa.

“Por favor, cuídense mucho, son días de pasarla tranquilo, y los que crean en Dios y los que no, es también tiempo de pensar y de reencontrarse con uno mismo, ver hacia dónde vamos, si lo que estamos haciendo está bien o nos devolvemos, qué es lo que tenemos que mejorar; no se les olvide, hay que cuidar de nosotros y de la gente que queremos, no le dejemos todo al gobierno porque no se puede, hay que ser responsables en estos días de vacaciones”, enfatizó.

David Anaya Cooley, secretario de Seguridad, reiteró que con este código QR los vacacionistas podrán enlazarse a la página web de la Secretaría de Seguridad, en la cual encontrarán información, preventiva y de seguridad para su autoprotección en estas vacaciones de Semana Santa.

Los usuarios, dijo, sólo tienen que escanear la imagen por medio de la cámara de cualquier teléfono inteligente, se enlazará a una página web en la cual tendrán acceso a información y contenido multimedia para su apoyo y protección, la acción es rápida y sencilla.

La implementación del código QR, aseguró, es una herramienta tecnológica para el acceso rápido, seguro e innovador, y está disponible en dispositivos móviles inteligentes, tanto del sistema iOS como Android.