$ale a flote fraude con lote$ campestre$

Aplican modernidad a época vacacional

No es cosa de niños lío en las guarderías

“Dan palo” a bloqueo de los funcionarios

$ale a flote fraude con lote$ campestre$…Y la que sí que apenas es la punta del iceberg, es la ventaneada que le acaban de dar a la empresa Río Azul Terreno$ Campestre$, en cuanto a los evidentes fraudes que cometen contra los compradores de ese tipo de propiedades, al aflorar que son siete las compañías que venden de esos lotes en el área rural y de Bahía de Kino, pero sin contar con los permisos.

Toda vez que así está la exhibida que de la noche a la mañana les está “pegando” el titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Carrillo Atondo, a partir de que detectaran que los dizque fraudulentos de Río Azul Terrenos Campestres están tratando de hacer su agosto en plena Semana Santa, aprovechando que hay muchos posibles clientes en la playa de Kino.

Es por lo que José Eufemio y compañía finalmente destaparan esa cloaca y timadas que están llevando a cabo, al ventilar que son negocios formados al vapor y en la ilegalidad, al no contar con las anuencias de uso de suelo, ambientales, ni desarrollo inmobiliario, no obstante y que a través de la llamadas redes sociales del Internet se promocionan como la mejor opción para hacerse de un terrenito. De ese pelo.

Y un mal ejemplo de ello son los promotores de ese a todas luces río revuelto, al que $acaran a flote, por haber llegado al soberano descaro de estar ofreciendo unas extensiones de 160 metros cuadrados, ubicadas a dos kilómetros de la playa, a un costo de $55 mil pesos, cuando la cruda realidad es que es un área invadida, con lo que queda en claro que quienes los están ofertando, ni siquiera son los dueños.

De ahí que esté de más el apuntillar, el que la tran$a radica en que para empezar no podrán escriturarlos, sumado a que de acuerdo a la norma que hay al respecto, son muy pequeños para lo que los están promoviendo, además de que no cuentan con los servicios básicos como agua, drenaje y pavimento, lo cual es responsabilidad de quien los ofrece, según la ley de Desarrollo Urbano. De ese tamaño.

Casi por nada es que en ese caso los de la Cidue ya iniciaran un proceso administrativo para determinar la multa correspondiente contra los fraudeadores; en tanto que ya clausuraron el lugar como medida cautelar; y como también derribaron una zona extensa de vegetación en dicho sector, es por lo que el Instituto Municipal de Ecología hará lo propio, al momento de aplicarles la respectiva sanción. ¡Zaz!

O séase que a ese grado están esas vaquetonada$ que ya se sospechaban, por como ya se han descubierto vendedores similares, cuatro en Ures, y dos sobre carretera veintiséis, de ahí el por lo que del exhorto que le están hacienda a la comunidad, para que no se dejen engañar, y que no “les den gato por liebre”, y mejor se acerquen a la mencionada dependencia para que verifiquen antes de comprar. ¡Vóitelas!

Sin embargo es tal el cinismo con que se manejan esos tildados de gandalla$, que lejos de dar la cara ante esa balconeada, resulta y resalta que por un lado no salen a aclarar el dato, pero por otro continúan manteniendo a sus vendedores tratando de enganchar incautos, razón por la cual es que ya están en vías de localizarlos, aunado a que ya les retiraron la publicidad que tenían colocada en el aludido balneario.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aplican modernidad a época vacacional…Quien vaya que en el presente período vacacional cuaresmal echó mano de la modernidad, es la gobernadora Claudia Pavlovich, como lo exhibe el que acaba de presentar por rumbos de Guaymas el programa llamado código QR #TeQueremosSeguro, para que los turistas tengan acceso a información para su autoprotección y apoyo en estas vacaciones. ¡Órale!

Eso en el marco de la puesta en marcha del Operativo de Semana Santa 2019, en el que participan en forma coordinada más de dos mil 800 elementos de los tres niveles de gobierno, a fin de brindarle atención a los vacacionistas, aunque la novedad es ese código QR, una herramienta tecnológica para el acceso rápido, seguro e innovador, y disponible para teléfonos, tanto del sistema iOS como Android.

Pues en base a lo explicado y adelantado por Pavlovich Arellano, con esa aplicación los usuarios revisarán datos y contenidos multimedia sobre servicios, puntos turísticos, consejos de prevención y seguridad, así como aplicaciones web de distintas dependencias, si se toma en cuenta que incluso podrán saber dónde hay tráfico, o el estar alertados en caso de registrarse un accidente. ¿Cómo la ven?

No en balde es que a Claudia se le viera volanteando carro por carro, a la hora de prevenir a los paseantes; en tanto que el secretario de Seguridad en el Estado, David Anaya Cooley, la secundó a la hora de resaltar el beneficio que representará esa modalidad preventiva, al remarcar que por esa vía también podrán enlazarse a la página web de la dependencia que encabeza, en la que accederán a orientación. ¡Qué tal!

Para el caso Anaya Cooley detalló que únicamente tendrán que escanear la imagen por medio de la cámara de cualquier teléfono inteligente, para posteriormente conectarla con la citada página y así poder ingresar y checar recomendaciones y tip´s de interés, cuya acción consideró que es por demás rápida y sencilla, por lo que ahora hasta por el mundo virtual los estarán protegiendo. De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No es cosa de niños lío en las guarderías…Lo que se está demostrado que no sólo es cosa de niños, es el manejo de las guarderías, a partir del amparo que acaban de conseguir 80 de ellas en la Entidad, al obtener una suspensión provisional para que no les apliquen las nuevas reglas de operación del 2019, así que ahora deberán recibir el dinero que les suspendieran desde diciembre pasado. ¡Pácatelas!

Con lo que una vez más se está poniendo de manifiesto, el que pudiera ser un infantil argumento el que pretextaran las instancias federales para modificar el esquema que había antes en ese rubro, ya que como resultado de supuestos actos de corrupción detectados, al inflarse los padrones de infantes beneficiados, es que ahora le entregan el recur$o a las madres, y ya no directamente a esos albergues. Así el dato.

Ya que de entrada las instancias juzgadoras han determinado que están violando los derechos de los menores, al no garantizarles una atención de cuidado, como resultado de que esos fondos pudieran utilizarse para otras cosas, y no para asegurarles una estancia infantil, como lo prueba el que ya en otros Estados igualmente han fallado a favor de esos establecimientos, por lo que así está esa disputa legal.

Aún y cuando el delegado de la Secretaría de Bienestar, Jorge Taddei Bringas, revelara que a la fecha no han recibido ninguna notificación al respecto, pero que en caso de confirmarse esa resolución judicial, sería un gasto excesivo el que haría la Federación, porque ya empezaron a otorgarles esos apoyos a las mamás que tenían sus hijos en esas estancias, por lo que así “les saldría el tiro por la culata”. ¡Palos!

A pesar de que Taddei Bringas adelantara, que la estrategia nacional que pudiera implementarse, es la de de hacer una apelación contra esa “lluvia” de amparos que les han “enderezado”, y no es para menos, según él por esas anomalías que han encontrado en los censos que llevan a cabo, porque en base al reporte que diera, de 100 de esos negocios revisados, ninguno se ha salvado de salir con tache o registros de más.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Palo legal” a bloqueo de los funcionarios…Con respecto a la que todavía “no ha caído muy bien el veinte”, es tocante a la sentencia que recientemente emitiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al declarar inconstitucional que un funcionario bloquee a un ciudadano en su cuenta de Twitter, al catalogarlo como una restricción indebida al derecho de acceso a la información. ¡Tómala!

Y es que con ese veredicto dictado a favor del periodista veracruzano, Miguel León Carmona, ante la vetada que le diera en esa red social el Fiscal General de esa Entidad, Jorge Winckler Ortiz, sí que se sienta un precedente, referente a esa censura que ya han pretendido aplicar otros vividores públicos, para evitar ser objeto de críticas con relación a su labor como funcionarios que son. Ni más ni menos.

De ahí que en isofacto o como de rayo, ese máximo órgano de justicia en México le ordenara al encargado de esa fiscalía de Veracruz el desbloquear a León Carmona, para permitirle ver lo que publica por esa vía, al demostrarse en dicha sentencia que se violentan los tratados internacionales de derechos civiles, al en ningún momento habérsele faltado el respeto a su persona. Así la revirada.

Y ciertamente que no hay que ir muy lejos para caer en cuenta que esa política de veto ya había estado siendo usada como una medida para eliminar de ese medio virtual a quienes incomodan a los burócratas de pedigrí con señalamientos y para prueba está que quien también hicieran lo mismo, razón por la que igual fuera demandado el ex alcalde del taliPAN de Nogales, Cuauhtémoc Galindo Delgado. ¡Ñácas!

Aunque lo que es el acusado de corrupto del “Temo” Galindo no llegó a tanto, al saber que la llevaba de perder, pues a las primeras de cambio o en el primer Juzgado, aceptó darle acceso al demandante.

Correo electrónico: [email protected]