Vuelve a teñirse de rojo la Semana Santa…Y la que volvió a teñirse de rojo es la presente Semana Santa, por como ahora el lunes por la tarde emboscaran a una patrulla de la Policía Municipal de Guaymas y mataran a un agente, en tanto que otro quedó gravemente herido, luego de que un comando armado los rafagueara sobre la carretera internacional, entre San Carlos y el poblado Santa Clara. ¡Zaz!

En lo que es un enésimo hecho de acto impacto, esta vez suscitado en esa zona guaymense, con lo que le “calentaron la plaza” a los vacacionistas, por la forma en que le dispararan a un patrulla en el citado tramo carretero, muriendo el oficial policíaco, Jesús López Rojas, conocido como El Buchito; y resultando además lesionado Carlos Humberto Iturríos, comandante de la Policía Turística de San Charly. ¡Ups!

Así estuvo ese nuevo atentado contra los elementos municipales de ese puerto, y es que en cinco años los integrantes de esa corporación han sido blanco de igual número de agresiones de ese tipo, con un trágico saldo de ocho muertos y cinco heridos, como en esta ocasión en que las víctimas fueran seguidas por los tripulantes de un pickup RAM, color blanco, desde el cual los acribillaron. De ese pelo.

Es por lo que se concluye que ya no sean hechos aislados, sino más bien frecuentes, y con esas funestas consecuencias, y ahora con un mayor efecto secundario, por estarse en pleno periodo vacacional de Cuaresma, de ahí que muy seguramente que las mayorías ya no andarán con el cuerpo suelto y relejado, sino todo lo contrario, y no es para menos, por el miedo no andar en burro ante esos acontecimientos.

Y más por la manera en que agredieran a los mencionados guardianes del orden, a los que no les diera oportunidad ni de defenderse, por como les llegaran de sorpresa, de ahí que Rojas pereciera en el lugar de los hechos, al recibir varios balazos en la cabeza y diferentes partes del cuerpo; en tanto que manejan que Iturríos alcanzó a bajarse de la unidad policial para resguardarse y así poder vivir para contarla. ¡Ñácas!

Con lo que se pone de manifiesto que lo que son los malosos ni por ser época cuaresmal y que se supone que de guardar, se pusieron en paz o decretaron una tregua, por como han seguido con sus “pas, pas, pas”, y para prueba está como el pasado sábado en esta Capital, igual un grupo de sicarios y su cabecilla se enfrentaran a los estatales, muriendo los seis que osaron en no respetar a los representantes de la Ley.

De tal forma que a ese grado ya han estado esas tracateras de altos vuelos, por esas dos últimas que han tenido lugar, con media docena de caídos del bando de los malos, contra un gendarme del municipio porteño, a las que se les suma el que previamente en esta Ciudad del Sol hubiera sido ejecutado un “comanche” de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de ahí que vayan seis a dos.

Casi por nada es que al que ayer mismo se le viera por rumbos de esa localidad, y todavía entre el olor a pólvora, es al secretario de Seguridad Estatal, David Anaya Cooley, para checar el dato en cuanto a los operativos que están llevando a cabo para ubicar a los responsables, y tratar de bajarle a la intranquilidad que ese suceso provocara, por lo que así está ese reforzamiento de la vigilancia y lo que le sigue. ¡Órale!

“Se la sentencian” a ex titular de la $edatu…Si por la víspera se saca el día, quien vaya que ahorita debe estarse encomendando a todos los santos, es el ex delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ($edatu), Eusebio Pillado Hernández, por como le mandaran como reemplazo a la activista social, Petra Santos, que es de las que tiene fama de no detenerse ante nada.

Y para quien dude de lo anterior, para evidencia está la advertencia que ayer lanzara en la comparecencia que tuviera con Columnistas Políticos, al adelantar que al más puro estilo Petra Santos le exigirá cuentas claras a los que se fueron, quienes para empezar y acabar pronto, ni siquiera le dejaron un reporte financiero que muestre la situación en que quedó esa dependencia federal.

Por lo que así estuvo la “pedrada”, directa y a la cabeza, para “El Chebo” Pillado, por esa descobijada que le está dando Santos Ortiz, al presumirse que imperaron las pillerías, como lo denota el que en el proceso de entrega-recepción se reportaran cuentas bancarias al mes de noviembre, por poco más de $48 millones de pesos, pero de esos solamente se comprobaron $5 millones y medio, así la diferencia, ¿o los de$vío$?

De ahí que la famosa Petra dijera, que a ojo de buen cubero así están los saldo mochos que recibiera, y no solamente en lo que tiene que ver con las finanzas o esa millonada que quedaran volando, y que anunciara que en breve lo hará público, sino igualmente en lo relacionado con el trabajo operativo de la Sedatu, ante lo que no descartan que Pillado Hernández sea llamado al banquillo de los acusados. ¡Palos!

Toda vez que es tanto el rezago que hay en esa institución en todas sus áreas, como lo refleja el dato que revelara, de que en los últimos dos sexenios nomás han aprobado ocho títulos de propiedad de terrenos nacionales, de ahí que existan pendientes casi seis mil quinientos, que es el porque de la pregunta que surgiera, de que si entonces qué hacían sus antecesores, por lo que ese es el trabajal que tiene por delante.

Puntea Sonora en generación de chambas…La que acaba de comprobarse que no es ninguna casualidad, sino un constante, es la confianza generada entre el empresariado por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, y para muestra está el que ya colocara a Sonora en el segundo lugar en generación de empleos en todo el País, como lo ventilara el secretario de Economía, Jorge Vidal. Así el acierto.

Eso en lo que corresponde al corte del mes marzo en ese apartado, el cual oficializara el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en sus estadísticas, al reportar que en la Entidad se contabilizaron 11 mil 298 nuevas plazas laborales, de un total de 48 mil 515 que registradas a nivel México, lo que habla del como se ha mantenido un crecimiento sostenido en ese sentido. Ni más ni menos.

Si se toma en cuenta que ese positivo número de esas chambas por estas tierras, que es de las que reactivan y fortalecen la economía familiar y en general, representa el 23.3% de las que se crearan en la República Mexicana, de ahí que el Estado únicamente quedara por debajo de la Ciudad de México, que concretó 12 mil 341, por lo que así se ha ido a la alza en ese rubro económico que es clave. ¡Qué tal!

No en balde es que Vidal Ahumada ventilara, que ese buen resultado es producto de que el gobierno estatal se ha convertido en un facilitador, y es por eso que los inversionistas deciden quedarse, por como se les ponen las alternativas en charola de plata, de ahí el porque la región sonorense ocupe el tercer lugar en ese ámbito, en el primer trimestre del año o del 2019, sólo después de Jalisco y Nuevo León.

O séase que no es de a gratis que de enero a marzo se hayan creado 27 mil 268 nuevos trabajos, que representan el 10% de todo México, y un reciente buen ejemplo de ello, es que la empresa de manufactura especializada, American Precision Assemblers (APA), que tiene más de 20 años de operar por estos lares, refrendara su aprobación a esas condiciones de promoción que hay, al ya construir su propia planta.

Que sin simulación contarán a los priístas…Y mientras que ooootros ya andan de “vagaciones”, el que dan cuenta que no le ha bajado a la talacha, es el jerarca del PRI estatal, Ernesto De Lucas, y para seña está el que arrancaran el programa de afiliación y refrendo para la militancia del ex Revolucionario, para sin simulaciones y con certeza saber con quienes cuentan. De ese vuelo.

De tal forma que así esta el cierre de filas al que convocara el bragado “Pato” De Lucas, en un acto en el que estuviera acompañado por cientos de mujeres emprendedoras, líderes de colonias populares y jóvenes, para dar inicio a un proceso interno cien por ciento voluntario, con la intención de identificar cuántos son, quiénes son y dónde están en cada lugar del territorio sonorense los militantes priístas”.

Pera el caso es que De Lucas Hopkins sentenciara, que van por los auténticos “prillístas”, por esos perfiles que ante las victorias y situaciones adversas siguen con la camiseta bien puesta y listos para enfrentar lo que se venga, por la meta ser el salir y convencer a quienes son la gran mayoría, a los ciudadanos que no tienen una preferencia partidista, por lo que así está la misión que se ha trazado.

Con ese fin es que el líder del priísmo dejara muy en claro, que harán una depuración del padrón actual que se elaboró en 2014 y el cual cuenta con 25 mil afiliados, con el objetivo de “limpiar la casa” y estar en condiciones de retener la gubernatura en el 2021, en base a una estrategia para tener presencia real en cada uno de los mil 533 seccionales, que es donde la militancia da la cara y acepta la autocrítica.

Más menos así es como Ernesto apuntillara, que con esa visión continuarán chambeándole de cerca con la gente, en aras de formar un frente político que les permita llegar fortalecidos, crecidos y unidos a lo que seré el próximo proceso electoral, con la mira puesta en además recuperar el terreno y las posiciones perdidas, que es a lo que le estarán tirando. De ese tamaño.

