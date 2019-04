Los Panamericanos ilusionan a Nuria Diosdado

A 100 días del inicio de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la nadadora artística Nuria Diosdado continúa su preparación junto a su nueva compañera Joana Jiménez con la meta puesta en trascender en las justas continentales.

Joana, de 24 años, fue monarca centroamericana en Barranquilla el año pasado en la prueba individual y fue el reemplazo de Karem Achach para hacer dueto con la experimentada Diosdado.

“He superado todas las adversidades y el hecho de que Joa (Joana) llegue en este momento es una inyección de energía. Si me sentía cómoda con una Karen, con quien llevaba muchísimo tiempo, pues con Joanna tiene que ser igual pero en un menor tiempo”, comentó la tapatía Diosdado, de 28 años, quien obtuvo la plata tanto en sincronizado de parejas como por equipos en los Panamericanos de Toronto 2015. En esas justas ella y Karem vencieron por primera vez en la historia a Estados Unidos.

Rumbo a Lima tiene como objetivo superar lo conseguido y vencer por primera ocasión a Canadá, potencia de la región.

“La medalla más importante en mi carrera es la del dueto en los Panamericanos. No nos esperábamos el resultado en Toronto. Íbamos peleando el bronce y de repente estábamos ganándole a Estados Unidos por primera vez y estuvimos cerca de Canadá”.

El equipo canadiense de natación artística ha sido una potencia no solo en el hemisferio, sino que también en los Olímpicos, en los que han conseguido ocho medallas, entre ellas tres oros.

“A Canadá, que es el favorito, nunca lo volteábamos a ver. Por eso, esa plata fue una medalla que nos hizo romper los límites. Por eso estamos motivadas para Lima”.

PERSISTENTE

Diosdado brilla en un camino con dificultades

Nuria Diosdado dejó su casa a los 10 años para incorporarse a la Selección Nacional. La muerte de su abuelo materno fue uno de los momentos en los que estuvo cerca de abandonar.

“Cuando mi abuelo falleció fue la primera vez que me quise retirar, no valía la pena perderme de estas cosas tan fuertes”. Pero su abuelo le dejó un mensaje antes de morir. “Lo que me hizo seguir fue que le dijo a mi mamá que me dijera que no deje mis sueños y que siempre luche por ser la número uno”.