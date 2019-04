Inicia operativo de Semana Santa por parte de la Policía Municipal

Participan más de 250 elementos de la Dirección de Seguridad Pública, que incluye a 120 agentes del Departamento de Tránsito

Más de 250 elementos de la Policía Municipal de Hermosillo partieron ayer a Bahía de Kino con la consigna de garantizar la seguridad de las personas que pasarán el periodo vacacional de Semana Santa en dicho sitio.

Alrededor de las 12:00 horas el contingente de policías, que incluye a 120 elementos del Departamento de Tránsito, se congregó en la salida poniente de la capital sonorense, sobre la Carretera 100.

En ese sitio, el comisario general Luis Alberto Campa Lastra y Gabriela Estrada Gómez, jefa de la Policía Municipal, pasaron lista al grupo de elementos y les recomendaron mucho proteger a los paseantes.

“Ya iniciamos el operativo, el estado de fuerza sale a trabajar, estaremos en la carretera y las diferentes salidas de la ciudad, desplegándonos en puntos de vigilancia, con presencia tanto en la zona poniente como en la oriente”, destacó Campa Lastra.

Por parte del Departamento de Tránsito se inició desde ayer con el operativo carrusel sobre la Carretera 100, la cual registra un incremento considerable de vehículos en desplazamiento, añadió.

“Esa acción es para prevenir accidentes y se pide a las personas que tengan paciencia, que conduzcan atendiendo las recomendaciones y señalamientos; el carrusel no tiene como función aminorar la velocidad, eso lo hace el gran número de unidades motrices que van al mismo sitio”, expresó.

Se tiene un registro de entre mil 200 y mil 400 carros por hora que recorren la cinta asfáltica con rumbo a Bahía de Kino; “vamos a tratar de agilizar lo más posible para que la gente no sufra retrasos”, dijo.

No se va a permitir que viajen personas en las cajas de pick up, eso es incorrecto, las cajas no tienen asiento ni cinturones de seguridad, “con la pena pero no lo vamos a permitir”, aseguró.

“En playa no se va a permitir el acceso de vehículos todo terreno y motos, para eso hay un área, vehículos que solamente podrán ser usados hasta las 18:00 horas”, subrayó.

El jefe policiaco agregó que se tomarán otras medidas para prevenir accidentes, entre ellas poner especial énfasis en la conducción punible y en el uso del teléfono celular.

“Son 256 elementos los que conforman el operativo, pero aparte de eso tendremos la vigilancia cotidiana en la ciudad, no podemos descuidar la zona urbana, se vigilarán las escuelas como se acordó con la Secretaría de Educación y Cultura; en la ciudad estaremos coordinados con el Ejército y demás corporaciones”, puntualizó.