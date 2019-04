Disney y Fox esperan que Dark Phoenix sean un fracaso

Si bien actualmente se habla del MCU como el gran universo de superhéroes en cine; a muchos se nos olvida que antes de Los Vengadores estuvieron los X-Men, quienes han estado presentes en salas cinematográficas por casi 20 años; con películas de distintos estilos, calidad y resultados en taquilla. Este recorrido parece que será cortado de manera abrupta con la compra de Fox por parte de Disney, siendo una de las últimas obras Dark Phoenix.

Lamentablemente, este cierre parece que no será del todo digno, pues más allá de los fans y público en general; analistas y las mismas compañías detrás de la obra, no le tienen mucha fe. En el primer estimado en taquilla, se espera que la película protagonizada por Jean Grey ronde entre los 40 y 55 millones de dólares en su primer fin de semana. Si bien para muchos puede parecer un número decente, tomando en cuenta que eso fue lo que hizo SHAZAM! cuando se estreno, la diferencia es que el filme del héroe de DC fue tomado por Warner como algo menor, tanto así que su presupuesto no rebasó los 100 millones.

Por el contrario, Dark Phoenix era vista por Fox, antes de la adquisición, como una de sus películas fuertes de 2019; a la que le han invertido mucho dinero para que estuviera a tope. No hay que olvidar que fue retrasada y cambiada en varios aspectos durante todo 2018, una taquilla como la mencionada representa una pérdida desde el inicio.

¿Qué sucede con The New Mutants?

Otra que está en un caso similar, o peor, es The New Mutants, la cual también iba a ser estrenada en 2018; pero de la misma forma fue retrasada hasta una fecha por definir. Hasta este momento, no se sabe siquiera si se va a lanzar en algún momento futuro. Se hablaba de que se iban a cambiar ciertas cosas, arreglar el tono de la trama y agregar nuevos personajes; sin embargo, en palabras de Maisie Williams, quien interpreta a Wolfsbane y conocida por su papel de Arya Stark en Game of Thrones, nunca se llevaron a cabo los supuestos cambios y no tienen ni idea de lo que pasó con el proyecto.

Dark Phoenix se estrenará el 7 de junio de 2019; será en ese momento que sabremos si las predicciones cumplen o sucede algo que la salve… o la hunda todavía más.

Fuente: SDP noticias