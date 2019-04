¿Cuál es la diferencia entre una ampolla y una ámpula?

Recuerdo que cuando era adolescente, en una de las vacaciones que pasé con mi familia en las hermosas playas de México, mi ilusión era tener un bronceado perfecto, ¡y cómo no quererlo! Si semanas antes lo vi en una de las revistas del momento, obviamente no lo necesitaba, pero en aquél entonces yo sentía que me moría si no lograba ese efecto tostado en mi piel.

El primer día de esas vacaciones olvidé el bronceador, pero nada me iba a detener. Yo tengo la piel sensible y me quemé tanto la dermis que el dolor era casi insoportable, no podía tener una toalla encima porque me ardía. Me salieron tres ampollas que para mi vanidad se veían horribles y quizá te preguntes, ¿son ámpulas o ampollas? Ambas son la elevación de la epidermis mediante burbujas o “saquitos” que se llenan de líquido transparente aunque en ocasiones también pueden contener sangre.

Las ampollas o ámpulas pueden originarse cuando sufrimos lesiones en la piel, nuestro cuerpo se protege creando estas vesículas, por ejemplo, cuando los zapatos no son de nuestra medida y rozan con el pie, también salen por quemaduras ya sea de aceite o con el fuego de la estufa, por alergias, infecciones en la piel, por varicela y por quemaduras solares, como en mi caso.

Es importante que no revientes la ampolla, ya que contiene un líquido que creará una nueva capa de piel. De acuerdo con MedlinePlus, las ámpulas se curan por sí solas, pero puedes colocar una venda sobre ésta para que protegerla, sobre todo de la arena, si estás en la playa.

Por ello, protege tu piel durante las vacaciones utilizando un protector solar 15 o 30 minutos antes de exponerte a los rayos UV, de FPS 50 o más, recuerda que vas si te metes al mar o a la alberca debes volver a utilizar una generosa cantidad de pantalla solar. Restringe las horas que pasas el tiempo bajo el sol, las horas con mayor intensidad son entre las 10:00 hrs a las 15:00 hrs, usa un sombrero de ala ancha que pueda cubrir la mayor parte de tu rostro, no olvides que las gafas oscuras deberán contar con protección UVA y UVB.

Si tienes una ampolla que parece sanar con normalidad, cuando tu piel cicatrice puedes untar un poco de aloe vera después de bañarte para evitar que aparezcan los típicos lunares que con el tiempo se podrían convertir en signos de cáncer de piel.

Si detectas que la ampolla está drenando pus, tienen un tono rojizo, se siente caliente y además está drenando pus, ¡consulta a tu médico! Él te dará indicaciones para que la lesión no empeore.

Fuente: Salud 180