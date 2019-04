Tener un segundo hijo podría ser riesgoso para tu cerebro

Algunas personas deciden tener un hijo, otras dos o más y otras, simplemente no quieren, pero si estás pensando en darle un hermanito a tu hijo, te decimos que un estudio señala que tener un segundo hijo podría ser riesgoso para tu salud.

De acuerdo con un estudio publicado por HILDA Melbourne Institute, indica que tener un segundo hijo podría afecta la salud mental de los padres.

Los investigadores señalan que la crianza de los hijos puede afectar psicológicamente a los padres a corto y largo plazo, pero esto sucede más con el segundo hijo; ya que dicen que es el que causa más estrés.

Esto afecta más a las mujeres que a los hombres, pues son quienes regularmente pasan más tiempo con los hijos. Pero los hombres no se quedan atrás, la llegada de un segundo hijo incrementa las exigencias del hogar y los hombres también se estresan.

El mismo estudio indica que el estrés que viven los padres puede generar problemas en la salud mental como episodios de ansiedad o lo que es peor, una depresión.

Por lo que es importante aprender a controlar el estrés con los hijos y de ser necesario pedir ayuda, ya que puede complicarse y realmente deteriorar la salud mental.

Si quieres tener más hijos no te limites, pero sí toma en cuenta que no es algo fácil y no está mal pedir ayuda, así como ayudarse entre pareja a criarlos y cuidarlos.

