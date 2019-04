$acan a flote a las ga$olinera$ carera$

Ponen muestra “Guerreras Buscadoras”

Podría haber ex policías entre abatidos

Que hay clamor por usar arma en casas

$acan a flote a las ga$olinera$ careras…El que cumplió con su palabra de de$cobijar a las gasolinera$ má$ cara$ del País, es el “Preciso” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, luego de que por voz de la titular de la Comisión Reguladora de Energía, Rocío Nahle, ayer diera a conocer quién es quién en los precios o más bien en cuanto a esos abu$o$ que cometen los gasolineros. De ese pelo.

Toda vez que en esa ventaneada que tuviera lugar en Palacio Nacional, en la mañanera conferencia que ofrece López Obrador, ahí se sacó a flote que los expendios con el precio más alto de la gasolina Magna o verde, se ubican en Nayarit, Durango, Sonora, Michoacán y Chihuahua; mientras que las más baratas operan en el Estado de México, Tamaulipas, Campeche, Veracruz y Puebla. Así la exhibida.

Por lo que ahí tienen que una estación localizada en Rayón, es la que apareció en esa li$ta negra, al ocupar el tercer lugar a nivel nacional como de las más abu$adora$, al vender el litro en ¡¡$22.46 pesos!!, por lo que así estuvo “la quemada” para su propietaria, María Lizeth Antúnez Navarro, en ese changarro instalado en bulevar Luis Donaldo Colosio y bulevar Justo Vázquez. Más menos así el gandalli$mo.

Mientras que en contraste el Estado también apareció en el primer lugar de ese top ten, pero de las que vendieron más barato el diésel, que es en una gasolinera de Tepache, a nombre de Juan Montaño Velarde, con un precio de $16.60 pesos por cada litrito, la cual está en la calle Miguel Alemán, aún y cuando manejan que hace años que la cerraron, dizque por haber fallecido el propietario. ¿Será?

Sin embargo lo que es Nahle García ventiló que ese monitoreo corresponde a la semana del 6 al 12 de abril, periodo en el que igual afloró que las marcas más “cariño$a$” fueron las de Shell, con $20.23 el litro; G500 y FullGas a $19.89; Exxon Móbil a $19.87; Total a $19.86; y Repsol a19.82; en tanto que la más económica resultó ser la de PetroSeven, a $18.74; y Pemex con un costo intermedio de $19.51.

A ese punto está la desenmascarada que les están “pegando” a los leonino$ empresarios de ese sector gasolinero, por como Andrés Manuel también hiciera lo que jamás se había hecho, como es el dar a conocer en cuánto les surte el litro Petróleos Mexicanos (Pemex), que es a $16 pesos, y ellos lo comercializan en $19 y $20 pesos, por lo que así está el negociazo redondo que están haciendo.

Si analiza que a esa ganancia de $4 pesos por cada mil mililitros o menos, se le agrega el hecho de que es de sobra conocido que nunca le dan la carga completa a la clientela, con lo que con esa balconeada se termina de acabar el mito que había o que promovieran esos expenderos, de que Pemex les pagaba una mínima comisión por las ventas, lo que resultó una soberana mentira para cobra$e a lo chino. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponen la muestra “Guerreras Buscadoras”…Quienes sí que le están poniendo la muestra a las autoridades “investigadoras”, son las integrantes de la agrupación “Guerreras Buscadoras de Sonora”, que encabeza María Teresa Valadez Kinijara, por la forma en que el fin de semana encontraran un total de 30 restos humanos, en el por algo mal afamado Campo 30, del inseguro municipio de Cajeme. ¡Vóitelas!

En lo que son unos macabros hallazgos que deja en entredicho a las instancias policiales, si se parte de que en las tres búsquedas que han realizado hasta el momento en esa zona cercana a Obregón, han descubierto 38 de esas partes óseas, en su mayoría de hombres, aunque también han detectado de mujeres, y hasta de un menor de edad, ante lo que no descartan que pudiera haber muchos más. ¡Tómala!

Porque el grupo rastreador en cuestión, que busca a personas y familiares desaparecidos, está haciendo lo que no habían hecho las instancias policíacas a las que les corresponde hacer eso, como es el ubicar esas auténticas fosas clandestinas, que al paso que van, ya se parecen a las encontradas en algunos Estados del Sur de la República Mexicana, donde el crimen organizado ha sentado sus reales. ¡Zaz!

Pues ahora las áreas estatales y militares están acompañado a las “Guerreras Buscadoras de Sonora”, para que hagan los que habían dejado de hacer, como es el detectar esos entierros clandestino, de gentes que a todas luces han sido asesinadas, al por cuenta propia no haber hecho esos rastreos, a pesar de que ya antes los propios vecinos de esa localidad habían encontrado cuerpos al descubierto. Ni más ni menos.

Aunado a que entre los mismos habitantes del Campo 30 se comenta que ya era un secreto a voces el que frecuentemente llegaban a “sepultar” individuos a los que ya traían “fríos” o ejecutados, lo que de alguna manera se está demostrando con ese muerterío con el que se toparan, los cuales sólo podrían ser la punta del iceberg, con respecto a esos evidentes cementerios clandestinos. ¡Increíble, pero cierto!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podría haber ex policías entre abatidos…Con todo y que no sería ninguna novedad, pero ya se hizo oficial el run run que había, de que un ex policía estatal que laboró hace nueve o 10 años en esa corporación, pudiera estar entre los seis delincuentes abatidos el pasado sábado por los de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), después de sostener un enfrentamiento. ¡Ñácas!

Eso luego de que la misma Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es mandamás Claudia Indira Contreras Córdova, aceptara que se investiga esa posibilidad, al sospecharse que podría estar entre los dos sicarios rafagueados que todavía estaban por identificar, y que escoltaban a Cutberto “N.”, “El Boina”, presunto cabecilla de una banda, al que pretendían ejecutarle una orden de aprehensión.

No obstante lejos de entregarse y tras una persecución, “El Boina” y sus gatilleros se pusieron al tu por tu con los elementos de la AMIC, y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en una balacera que tuviera lugar sobre el bulevar García Morales, al Poniente de esta Capital, muriendo todos en el lugar de los hechos, y de ellos ya han sido identificados Víctor Daniel “N.”, Luis Alberto “N.”, Alejandro “N.”.

Es por lo que estaba por confirmarse si uno o más ex agentes, incluso municipales, formaban parte de ese grupo criminal comandado por Cutberto, quien resultó ser todo un “pájaro de cuenta”, al esta vez ser requerido por un Juez por el delito de privación ilegal de la libertad, aunque igual ya era perseguido por varios delitos, entre ellos el de homicidio y desaparición de personas, entre otras muchas fechorías.

Luego entonces a ese grado podría estar la colusión de ex guardianes del orden que terminan cambiándose al bando de los malos, en caso de corroborase que un ex polizonte andaba de criminal, al punto de llegarse a enfrentar a las fuerzas policíacas que en el pasado llegó a representar, pero de las que por algo debió haber salido, y no precisamente por haber cumplido con su cometido. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que hay clamor por usar arma en casas…Y con el enfoque social que lo caracteriza, a la hora de ponerse en los zapatos de los ciudadanos, el que ya reconoció que es un clamor popular que en el Código Penal se permita que una persona pueda usar un arma para defenderse en su casa al verse amenazada, es el “Presi” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez.

En esos términos es que se manifestara Gutiérrez Rodríguez, en torno a la propuesta de reforma que se discute en el Congreso del Estado, a iniciativa del diputado panista, Gildardo Real, para que exista la presunción de inocencia en la legítima defensa del ciudadano que sorprenda en su propiedad a alguien con la intención de delinquir, ya que a su juicio eso inhibiría los actos delincuenciales. De ese tamaño.

Lo anterior bajo la visión y sensibilidad, de que la voz de la gente debe ser escuchada, por ser la que está sufriendo las consecuencias de la delincuencia, de ahí que apuntillara que jamás le reprocharía a alguien que defienda su hogar, a su familia, su carro, derivado de que eso no se lo puede garantizar el Estado al cien por ciento, porque no es posible el que pongan un policía en cada vivienda, lo que es más que obvio.

De tal forma que así está la coincidencia del también magistrado y Presidente del STJE, con relación a esa proposición que se debate en la Cámara de Diputados, en aras de hacer los ajustes necesario, con respecto a esa Ley, porque sucede que hoy en día tienen más garantías los delincuentes que allanan una propiedad, que los mismos moradores, porque todavía tienen que demostrar que sólo se defendieron. De ese vuelo.

Y para quien dude el porque ya claman por tener una “matona” en su “cantón”, por si alguien se les mete, para seña está el asalto que recién sufriera una empresa de ¡¡seguridad privada!! en pleno Centro de la ciudad, en la calle Dr. Noriega, casi con Jesús García, a la que llegaron dos sujetos con el cuento de pedir trabajo, y al darles acceso encañonaron con una pistola a la encargada para robarles $80 mil pesos.

