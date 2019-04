¿Qué número de Factor de Protección Solar necesita mi piel?

Elegir un protector solar adecuado para nosotros puede ser un verdadero dilema. Con todos los diferentes nombres y abreviaturas (FPS, PPD), no siempre es fácil encontrar lo que necesitamos: pero, ¿qué necesitamos saber para obtener la mejor protección?

Dile adiós a las quemaduras solares

Para protegernos contra las quemaduras solares, debemos elegir el protector solar con el FPS (Factor de protección solar) correcto. Está indicado en todos los filtros solares y hay cuatro niveles de protección: bajo (factor 6 a 10), medio (15 a 25), alto (30 a 50) y muy alto (50+).

Mientras que algunas pieles se broncean naturalmente, otras son más frágiles y necesitan un factor de protección solar (FPS) alto pero, ¿cómo puedes saber qué necesita tu piel? Todo depende de tu fototipo.

¿Cuál es mi fototipo?

El fototipo clasifica la piel según la forma en que ésta reacciona al sol. Existen seis tipos:

Fototipo I: piel muy clara (pelirrojos), siempre arde, nunca se broncea, tiene muchas pecas. Se recomienda usar protección muy alta.

Fototipo II: piel clara, siempre arde, a veces logra un ligero brillo, muchas pecas. Se recomienda usar protección muy alta.

Fototipo III: piel clara a oscura, a veces arde, siempre se broncea (bronceado medio), tiene algunas pecas. Se recomienda usar al menos protección alta.

Fototipo IV: piel oscura, nunca arde, siempre se broncea (bronceado oscuro), sin pecas. Se recomienda usar al menos protección alta.

Fototipo V: piel morena, nunca arde, siempre se broncea (bronceado muy oscuro), sin pecas. Se recomienda usar al menos protección media.

Fototipo VI: piel muy oscura, nunca arde, sin pecas. Se recomienda usar al menos protección media.

Al usar un protector solar con alto FPS tu piel estará mejor protegida del sol, pero recuerda que debes volver a aplicar el producto cada dos horas, sobre todo después de nadar o secarte con toalla.

¡Detén el envejecimiento prematuro!

Otro factor en el que te debes fijar al momento de elegir tu protector solar es cómo te cuida de los rayos UVA. Estos son los responsables de las alergias solares, el envejecimiento prematuro de la piel, la aparición de marcas o manchas de pigmentación o granitos, y también pueden conducir a un mayor riesgo de cáncer en la piel.

Existen diferentes niveles de protección contra este tipo de rayos, conocidos como PPD (Oscurecimiento de Pigmentos Persistentes). Mientras más alto sea el PPD de tu producto, mejor protección te dará contra el daño causado por los rayos UVA.

Es por esto que un protector solar con una buena relación FPS / PPD ofrece la mejor protección contra los rayos UV (o, en otras palabras, una protección de amplio espectro).

La gama Anthelios de La Roche-Posay proporciona una protección eficaz contra los rayos UVA y UVB gracias a una relación óptima de FPS / PPD (más estricta que la recomendada por la Comisión Europea), y no es la excepción para su más reciente lanzamiento; Anthelios Shaka Fluid el cual posee un FPS de 50+ la más alta protección anti rayos UVA/UVB. Posee una textura fluida para una absorción inmediata y acabado no grasoso ni pegajoso. No deja manchas blancas y es muy resistente al agua, sudor y arena. ¡No habrá pretexto para no proteger tu piel!

Por eso antes de comprar tu próximo protector solar, ¡infórmate sobre lo que funciona mejor para tu piel!

Fuente: Salud 180