Pulitzer entrega reconocimiento póstumo a Aretha Franklin

La fallecida cantante estadunidense Aretha Franklin, “la reina del soul”, fue honrada con una mención especial del Premio Pulitzer póstumo, informó hoy la organización.

Felicidades a Aretha Franklin, a su familia y amigos #QueenOfSoul #Respect”, fue el mensaje que twitteó la cuenta oficial del Premio Pulitzer para honrar a la vocalista, quien fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987, de acuerdo con Billboard.

Franklin es la primera mujer solista en ganar una mención especial de ese premio, desde que otorgó por primera vez en 1930. En ocasiones el jurado del Premio Pulitzer otorga menciones especiales cuando se considera necesario.

La reconocida cantante, quien consiguió innumerables premios Grammy, falleció en agosto de 2018, en su casa de Detroit, Michigan, luego de una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

En 2010 fue operada por un tumor, por lo que se vio obligada a cancelar conciertos por razones de salud. La nacida en Tennessee el 25 de marzo de 1945 también ganó la Medalla Presidencial de la Libertad y los Kennedy Center Honors.

“Respect”, “I never loved a man”, “Chain of fools”, “Baby I love you”, “I say a little prayer”, “Think” y “The house that Jack built” son algunos de los éxitos que recibió la artista durante su carrera.