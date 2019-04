Culpan a gendarmes de crimen en Zacatecas

Afirman que el deceso de Marcos García Benavides fue provocado por los golpes de policías ministeriales y no por insuficiencia respiratoria

La muerte de Marcos García Benavides dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) fue provocada por los golpes de policías ministeriales y no por insuficiencia respiratoria, acusó el padre del fallecido.

Contrario a lo afirmado por la Fiscalía estatal, el familiar del joven de 22 años también aseguró que su hijo era inocente de cualquier acusación del pasado 10 de abril, mismo día que mataron en la UAZ a la estudiante Nayeli Noemí.

“A quien corresponda, al Gobierno que supuestamente tenemos, Gobierno incompetente, que se haga justicia”, dijo al mostrar el cuerpo de Marcos en un video.

“Aquí lo tenemos tendido, él no tenía culpa de nada, andaba en su trabajo, y han dicho tantas mentiras de él, es inocente. No tiene nada que ver con eso, ahí tienen la forma brutal en que lo golpearon los supuestamente del Gobierno, supuestamente protectores.

“Exijo que se les aplique como marca la ley. Sé que con esto no me regresan a mi hijo, pero que el caso no quede impune y que lo sepa todo el mundo, que se cuiden tanto de los malos, como del mismo Gobierno”.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, Marcos García fue detectado por los agentes con un arma blanca de aproximadamente 15 centímetros, horas después del asesinato a balazos de la estudiante de Derecho.

En el mismo texto, la institución de procuración de justicia describió que el joven comenzó a tener problemas respiratorios cuando fue interceptado por los uniformados.

“Al tratar de asegurarlo, dicha persona puso resistencia, lesionando incluso a un elemento de la Policía de Investigación”, se añadió, “cuando aún continuaba el intento por parte de los policías para someterlo, dicha persona comenzó a presentar problemas de insuficiencia respiratoria, razón por la que de inmediato se le brindaron los primeros auxilios, consistiendo en resucitación cardiopulmonar.

“Se solicitó apoyo a las Unidades de Emergencia, arribando en pocos minutos personal de Protección Civil, quienes declararon la perdida de vida de esta persona”.

En redes sociales, allegados y familiares negaron que el joven –quien no estudiaba en la institución– portara alguna arma blanca, y que tuviera un historial de violencia.