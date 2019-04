Taylor Díaz crea reguetón con folclor mexicano

Con su tema Romeo ha superado las más de dos millones de visitas en la plataforma YouTube

Desde los ochos años de edad, el cantautor veracruzano, Taylor Díaz comenzó a sentir una fuerte atracción por la música; desde entonces su inspiración está basada en el romanticismo, en el amor y en la sensualidad, así como en el folclor. Actualmente tiene 24 años y ha logrado convertirse en la revelación del reguetón de México.

En septiembre del año pasado, Taylor estrenó el tema musical “Romeo” y rápidamente obtuvo éxito, logró 15 mil reproducciones en plataformas digitales. Con la mezcla del R&B y el pop con el reguetón conquistó seguidores a nivel nacional e internacional. Mientras que en España ocupó el número 50 de las canciones más virilizadas.

En YouTube, el video Romeo rebasó los dos millones de visitas. Díaz aseguró que el éxito de la canción se debe al contenido. “Mi música tiene historia, romance y revela sentimientos profundos, eso me hace diferente”.

Y agregó que “mi música tiene mucho que ver con el folclor mexicano, las influencias acústicas, es toda una combinación de sonidos latinos y eso es lo que me ha hecho distinguirme entre el reguetón basura”.

Y explicó que para componer las canciones, además de inspirarse “en el amor puro”, retoma sus propias vivencias. “Son temas profundos, no utilizo el doble sentido”.

Mencionó que normalmente el género urbano ha sido dominado por Puerto Rico y Colombia, pero con su estilo, espera posicionar pronto a México entre los líderes de este ritmo musical.

El compositor aseguró que lograr su cometido implica renovarse cada vez. Díaz nació en Veracruz, estudió en Xalapa la carrera de Relaciones Públicas y gracias a su abuelo, quien le inculcó el amor hacia la música regional, se aventuró.