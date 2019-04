Propiedades de la hoja de aguacate, no todo está en la pulpa

Seguro más de una vez le has echado aguacate a tus tacos, pero ¿habías leído o escuchado que también sus hojas se pueden aprovechar? Así es y no sólo eso, son buenas para tu salud. Descubre las propiedades de la hoja de aguacate, porque no todo está en la pulpa.

El aguacate es delicioso y saludable. Su pulpa se aprecia no sólo por su sabor suave capaz de usarse en platos salados, brownies o como base de helados y licuados, también por estar compuesto principalmente por grasas saludables, además de vitaminas y proteína.

Sin embargo, el encanto del aguacate no para en su pulpa, además se ha vuelto popular incluir su hueso rallado en smoothies o usar aceite de aguacate para aderezar ensaladas o cocinar.

Finalmente, aunque no son parte del fruto como tal, las hojas del árbol de aguacate tienen múltiples usos, pues mientras en la cocina sirven para dar sabor ciertos platillos, también se aprovechan para tratamientos medicinales tradicionales, principalmente a través de infusiones. Aquí sus propiedades:

Aliadas contra los dolores menstruales

Se les conoce por tener una acción emenagoga, es decir, estimulan el flujo sanguíneo en el área de la pelvis y útero, razón por la que se recomiendan si sufres de periodos irregulares o dolorosos. Siempre y cuando no estén ligados a otro padecimiento.

Elimina los parásitos intestinales

Hay evidencia de su uso por indígenas mexicanos para combatir las lombrices intestinales. Para conseguirlo, basta beber una infusión en ayunas.

Combate el malestar estomacal

Se le conoce por estimular los jugos gástricos, que influyen en una mejor digestión y acidez estomacal. Así que, en caso de indigestión o malestar, no dudes en utilizar hojas de aguacate.

Acaba con la tos

Al igual que el té de canela, jengibre o higuera, es uno de los remedios tradicionales más arraigados para olvidarte de la molesta tos. Para aumentar su poder, puedes endulzar con miel y beber la infusión caliente varias veces al día.

Fuente de antioxidantes

Según un estudio publicado en Asian Journal of Scientific Research, el extracto de hoja de aguacate contiene sustancias fitoquímicas con un importante poder antioxidante que previene y contrarresta la oxidación celular.

Contribuye a la pérdida de peso

Estudios de la Universidad de Malaya, en Malasia, comprobaron que gracias a estas hojas es posible acelerar el metabolismo que destruye la grasa, con lo cual se elimina la grasa de los tejidos adiposos. Claro, también necesitas combinarlo con una alimentación saludable y ejercicio.

Para obtener una infusión con todas las propiedades de la hoja de aguacate, únicamente necesitas hervir algunas hojas por 3 o 5 minutos y dejar reposar. A partir de ahora valorarás aún más el aguacate y sus múltiples beneficios.

Fuente: SDP noticias