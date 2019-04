Muere standupero en show tras hacer broma sobre perder la vida

Dicen las abuelitas que con la muerte no se juega y mucho menos se bromea, pero no porque ellas lo digan, quiere decir que dejamos de hacerlo y aunque no lo creas, no es en México el único lugar del mundo donde los chiste sobre ella nos salen casi de forma natural. Así lo demuestra el trágico caso de Ian Cognito, un comediante standupero de Reino Unido que falleció hace unos días durante uno de sus shows.

Aunque una muerte así ya de por sí es desconcertante esta causó aún más mella no sólo en el público sino en el mundo porque justo unos minutos antes de que el hombre de 61 años perdiera la vida por lo que hasta ahora se presume fue un infarto cardíaco fulminante, había bromeado sobre lo que podría pasar si de un momento a otro le diese un derrame cerebral y muriera sobre el escenario.

“Imagínense si me muero en frente de todos ustedes”

IAN COGNITO

10 minutos después de la declaración que obviamente se ganó las risas de los presentes, Cognito se sentó en la silla que estaba sobre el escenario y dejó caer su cabeza hacia atrás al igual que sus manos.

Al momento, por su puesto que todos pensaron que era parte del show, pero al ver que pasaban los minutos sin que el comediante reaccionara, uno de los miembros del staff acudió en su auxilio. Entre el público se encontraban dos enfermeras que de inmediato trataron de reanimar al hombre mientras llegaba la ambulancia, pero los esfuerzos fueron inútiles pues Ian había muerto.

Tras ser confirmado el deceso, una persona cercana al comediante relató que ese día no se sentía muy bien, pero se negó a cancelar la presentación que tenía programada y decidió continuar con el espectáculo sin que nadie notara su estado de salud.

Fuente: SDP noticias