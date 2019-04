“Game of Thrones Online” y “Torrent Game of Thrones” fueron las cosas más buscadas en Google

Se dio el esperado estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones, desatando todo un fenómeno alrededor del primer capítulo; reuniendo también a miles de personas alrededor de un aparato de televisión para no perder detalle de lo que ocurrió con la llegada de Jon Snow y Daenerys Targaryen a Winterfell; sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos hay un enemigo con el que aún no pueden nuestros héroes y no son precisamente los White Walkers.

Nos referimos a la piratería, pues mucha gente que no pudo ver el episodio por diversas razones, comenzó a buscar la manera de obtenerlo de forma no muy legal que digamos. Durante la emisión del capítulo, así como en las horas subsecuentes Google registró un pico de actividad con las búsquedas “Descargar Game of Thrones” y “Torrent Game of Thrones”, así como frases relacionadas.

No sólo eso, en Twitter se dio un fenómeno similar; varios usuarios subieron links a páginas de descarga directa y torrents con el primer episodio de la octava temporada; sin embargo, la red social no estuvo de acuerdo con esta práctica y ha procedido a borrar los tuits, e incluso cuentas completas, que hacen alusión a las descargas ilegales. Vamos que incluso borró los mensajes de terceros que simplemente mecionaban dicho evento.

La caída de HBO GO fue la excusa para la descarga

Si bien sabemos que muchos hemos bajado o visto series (o películas) de manera ilegal en algún punto de nuestra vida, seamos honestos; en este caso muchos fans argumentaron que recurrieron a la piratería debido a que su cuenta de HBO GO no funcionó al momento que se emitió el episodio. Se tienen reportes de que en varias partes del mundo la plataforma estuvo inhabilitada desde dos horas antes de que fuera la transmisión.

Hay que mencionar que desde hace ya varios años, Game of Thrones tiene el nada honroso mérito de ser la serie más pirateada de la historia; prácticamente cada temporada es descargada por millones de personas, lo cual también incluye a aquellos que la bajan cuando se ha filtrado en la red, que no son pocas las ocasiones en las que ha sucedido esto. Habrá que ver cómo evoluciona esto con los capítulos subsecuentes y el gran final.

