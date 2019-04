Derbez vivió un desafío con Dora y la Ciudad Perdida en Australia

El actor mexicano señaló que la filmación estuvo plagada de accidente, aunque en su caso no sufrió ninguno

Pese a que su estancia en Australia no estuvo exenta de peligros, Eugenio Derbez aseguró que Dora y la Ciudad Perdida, que filmó en ese país, es una cinta que lo desafió, pero que también lo llenó de alegría.

El filme es dirigido por James Bobin, responsable de Los Muppets y Alicia a Través del Espejo.

En la película, el personaje de Dora deberá viajar hasta Machu Picchu, en Perú.

Isabela Moner, quien interpreta a la protagonista, aprendió quechua, lengua indígena de ese país.

Benicio del Toro, Eva Longoria, Michael Peña y Danny Trejo completan el reparto.

El filme se estrenará el próximo 31 de julio en Estados Unidos.

“Todos los días hubo accidentes con mucha gente, afortunadamente a mí no me pasó nada, pero sí estábamos rodeados de arañas y serpientes y en Australia están las más peligrosas del mundo.

“Fue un viaje muy duro y difícil, pero ya verán que el resultado está muy padre. La película sale a finales de agosto aquí en México”, confesó Derbez en entrevista.

El actor filmó de agosto a diciembre del año pasado las escenas de la cinta, en la que interpretará a Alejandro Gutiérrez, un explorador y amigo cercano de los padres de la protagonista.

“Yo creo que ha de ser la película más padre que he hecho en mi carrera, ya verán por qué. Ese es un papel muy importante”, aseguró el comediante.

Para evitar estar alejado de su familia, Eugenio se mudó a Australia con su esposa Alessandra Rosaldo, y su hija Aitana, los cuatro meses que duró el rodaje del live action de la serie animada Dora La Exploradora.

Estar a miles de kilómetros de distancia no implicó que Derbez desatendiera al resto de sus hijos.

“Como buenos hijos, Vadhir y José Eduardo no se dejan ayudar, porque puedes decirles por dónde ir y ellos nomás no se dejarán llevar. Sin embargo, yo los apoyo a cada uno en diferentes cosas.

“A Vadhir lo ayudo con la música, que es algo que lleva varios años queriendo hacer, y a José Eduardo lo estoy empujando mucho a que haga stand-up, pues estoy seguro que tiene muchísima vena cómica. Además, tengo varias cosas que quiero hacer con él próximamente”, adelantó.

Sumado a sus responsabilidades como padre, el comediante sigue envuelto en varios proyectos, pues además de Dora…, tiene una agenda llena de trabajo para este año.

“Este miércoles estrena El Complot Mongol en México; también llegará Angry Birds, en la que me tocó prestar la voz en inglés y creo que también me tocará hacerla en español.

“Y viene La Vida Secreta de Tus Mascotas 2, así que estará muy cargado el verano”.